Речь, которая изменит ход войны

"Я хотел бы, чтобы сегодня вся эта группа уехала с общим, прозрачным пониманием требований безопасности Украины на ближайшую перспективу, поэтому мы собираемся продолжать движение в направлении неба и земли, чтобы удовлетворить их".

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И мы можем сделать еще больше через наши оборонно-промышленные базы, чтобы продолжать помогать Украине защищать себя еще более эффективно.

Доблесть и мастерство Украины войдут в военную историю. Вы знаете, что битва за Иводзиму продолжалась 36 дней. Сражение за Дугу длилось 40 дней. А Украина уже 62 дня отбивает атаки российских войск.

Ставки выходят за пределы Украины и даже за пределы Европы. Вторжение России безосновательно, безрассудно и беззаконно. Это оскорбление международного порядка, основанное на правилах. Это вызов свободным людям по всему миру".

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Мир понял, кто спасает его от средневековья

Эти слова и эти намерения – кардинальный перелом в восприятии войны в Украине. Если два месяца назад большинство стран в Европе сомневались, стоит ли реагировать на нашу войну в принципе, то сейчас наконец-то произошло осознание, что украинцы воюют не только за себя. Но и за дальнейшую спокойную жизнь Запада и не только Запада, кстати.

Но за словами должны идти действия. Очень быстрые действия. И очень много оружия, в котором мы нуждаемся.

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