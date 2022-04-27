Речь, которая изменит ход войны
"Я хотел бы, чтобы сегодня вся эта группа уехала с общим, прозрачным пониманием требований безопасности Украины на ближайшую перспективу, поэтому мы собираемся продолжать движение в направлении неба и земли, чтобы удовлетворить их".
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И мы можем сделать еще больше через наши оборонно-промышленные базы, чтобы продолжать помогать Украине защищать себя еще более эффективно.
Доблесть и мастерство Украины войдут в военную историю. Вы знаете, что битва за Иводзиму продолжалась 36 дней. Сражение за Дугу длилось 40 дней. А Украина уже 62 дня отбивает атаки российских войск.
Ставки выходят за пределы Украины и даже за пределы Европы. Вторжение России безосновательно, безрассудно и беззаконно. Это оскорбление международного порядка, основанное на правилах. Это вызов свободным людям по всему миру".
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Мир понял, кто спасает его от средневековья
Но за словами должны идти действия. Очень быстрые действия. И очень много оружия, в котором мы нуждаемся.
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