Промова, що змінить хід війни
"Я хотів би, щоб сьогодні вся ця група поїхала із загальним, прозорим розумінням вимог безпеки України на найближчу перспективу, тому ми збираємось продовжувати рухатися у напрямку неба та землі, щоб задовольнити їх.
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І ми можемо зробити ще більше через наші оборонно-промислові бази, щоб продовжувати допомагати Україні захищати себе ще ефективніше.
Доблесть та майстерність України увійдуть у військову історію. Ви знаєте, що битва за Іводзиму тривала 36 днів. Битва за Дугу тривала 40 днів. А Україна вже 62 дні відбиває атаки російських військ.
Ставки виходять за межі України та навіть за межі Європи. Вторгнення Росії безпідставне, безрозсудне і беззаконне. Це образа міжнародного порядку, що базується на правилах. Це виклик вільним людям у всьому світі".
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Світ зрозумів, хто рятує його від середньовіччя
Але за словами повинні йти дії. Дуже швидкі дії. І дуже багато зброї, якої ми потребуємо.
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