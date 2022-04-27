Промова, що змінить хід війни

"Я хотів би, щоб сьогодні вся ця група поїхала із загальним, прозорим розумінням вимог безпеки України на найближчу перспективу, тому ми збираємось продовжувати рухатися у напрямку неба та землі, щоб задовольнити їх.

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І ми можемо зробити ще більше через наші оборонно-промислові бази, щоб продовжувати допомагати Україні захищати себе ще ефективніше.

Доблесть та майстерність України увійдуть у військову історію. Ви знаєте, що битва за Іводзиму тривала 36 днів. Битва за Дугу тривала 40 днів. А Україна вже 62 дні відбиває атаки російських військ.

Ставки виходять за межі України та навіть за межі Європи. Вторгнення Росії безпідставне, безрозсудне і беззаконне. Це образа міжнародного порядку, що базується на правилах. Це виклик вільним людям у всьому світі".

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Ці слова і ці наміри – кардинальний перелам у сприйнятті війни в Україні. Якщо два місяці тому більшість країн в Європі сумнівалися, чи варто реагувати на нашу війну в принципі, то зараз нарешті відбулося усвідомлення, що українці воюють не лише за себе. А й за подальше спокійне життя Заходу і не тільки Заходу, до речі.

Але за словами повинні йти дії. Дуже швидкі дії. І дуже багато зброї, якої ми потребуємо.

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