Україна звинувачує у вибухах Росію, Росія – Україну, президент Молдови говорить про "внутрішні розбирання" у самопроголошеному анклаві – так званій " Придністровській Молдавській республіці" ("ПМР").

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Новий фронт

Російські ракети зруйнували єдиний залізничний та шосейний міст через Дністровський лиман, який пов'язує з основною частиною Одеської області її придунайську частину – невеликий регіон із історичними містами Ізмаїлом, Килією, Болградом, Аккерманом (Білгородом-Дністровським). Це – південна частина старої Бессарабської губернії, передана після анексії Сталіним в 1940 році Бессарабії у Румунії, Україні.

Як можна пов'язати ці дивні факти? На мою думку, Росія планує десант між гирлами Дністра та Дунаю. Тим більше, що захоплений у перші дні війни острів Зміїний – зручний плацдарм, який зовсім близько знаходиться до цього району України.

Захопивши район Аккермана-Ізмаїла, російські війська виявляться за два кроки від Одеси із Заходу і цим полегшать наступ на це чудове місто зі Сходу – від Миколаєва. Підірвані мости завадять українським військам прийти на допомогу захисникам Білгорода та Ізмаїла. А населення там різномовне – і українці, і молдавани, і гагаузи, і болгари. Раптом підтримають "визволителів"?

Заповідник СРСР

Але ще важливіше інше. Від цього району Аккермана-Ізмаїла рукою подати до Придністров'я – лише сам Дністер форсувати. А Придністров'я з 2014 року проситься до Росії та вже половина його мешканців має російські паспорти.

Придністров'я відверто ностальгує за "совком" і має прапор із серпом та молотом (Молдавської РСР і такий самий герб). А крім того в Придністров'ї – у Кобасні (Cobasna) – величезні військові склади ще радянського часу, які охороняють півтори – дві тисячі російських миротворців. І, нарешті, Придністров'я, якщо його займе російська армія, – це новий південно-західний фронт проти України.

Можливо, російські військові бояться, що кобасненськими боєприпасами заволодіють українці, хоч у нинішньому контексті вони, швидше, за все ніколи не порушать суверенітет Молдови. Адже "ПМР" – це частина Молдови, і ніхто у світі її незалежність від Кишинева не визнає, навіть Росія.

Ескалація

Тож той, хто вторгнеться на територію "ПМР" – вторгнеться на територію Молдавської держави. Росія вже визнала "ДНР" та "ЛНР", чому б їй не визнати і "ПМР"? Прецедент є. Вибухи в "ПМР" – хороший привід "взяти під захист життя та майно" російських громадян та військові склади.

Кишинів, напевно, оголосить це актом агресії та звернеться за допомогою до Румунії та НАТО.

Перспективи приєднання Придністров'я та відкриття "другого фронту" на заході України, можливо, крутять голови російським генералам та політикам. Дай боже, якщо я помиляюся. Тільки це ще один крок до великої європейської війни, в якій нинішня Росія переможцем ніколи не буде.

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