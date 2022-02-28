Весь немецкий парламент, Бундесканцлер Германии Олаф Шольц, Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, все правительство, другие высокие чиновники и политики – долгими и непрерывными овациями приветствуют мужественную борьбу Украины и украинцев за свободу и за свою Родину
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Героям слава
Депутаты особо отметили бесстрашие лично Президента Украины Владимира Зеленского за его невероятное лидерство в защите Украины от российской агрессии.
Президент Зеленский стал не только героем всех украинцев. Президент Зеленский – герой всего свободного мира.
Все невероятными овациями приветствуют стойкость всей украинской дипломатии, отдав дань Послу Андрею Мельнику.
Я не могу сдержать слез.
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