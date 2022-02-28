Весь німецький парламент, Бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц, Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, весь уряд, інші високі урядовці і політики довгими і неприпинними оваціями, стоячи вітають мужню боротьбу України і українців за свободу і за свою Батьківщину.

Читайте також Третя світова війна вже почалася

Героям слава

Депутати особливо відзначили безстрашність особисто Президента України Володимира Зеленського за його неймовірне лідерство у захисті України від російської агресії.

Президент Зеленський став не лише героєм для всіх українців. Президент Зеленський – герой всього вільного світу.

Всі неймовірними оваціями вітають стійкість всієї української дипломатії, віддавши данину Послу Андрію Мельнику.

Я не можу стримати сліз.

Росія обстріляла з Градів мирний Харків – дивіться відео, 18+

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.