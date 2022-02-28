Весь німецький парламент, Бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц, Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, весь уряд, інші високі урядовці і політики довгими і неприпинними оваціями, стоячи вітають мужню боротьбу України і українців за свободу і за свою Батьківщину.
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Героям слава
Депутати особливо відзначили безстрашність особисто Президента України Володимира Зеленського за його неймовірне лідерство у захисті України від російської агресії.
Президент Зеленський став не лише героєм для всіх українців. Президент Зеленський – герой всього вільного світу.
Всі неймовірними оваціями вітають стійкість всієї української дипломатії, віддавши данину Послу Андрію Мельнику.
Я не можу стримати сліз.
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