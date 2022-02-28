Вчора я відпрацювала до кінця свою "планову" 4-денну програму, за якою в середу прилетіла до Варшави і мала сьогодні бути вдома. Те, що колись, у минулому житті, планувалось як промоція книжки, перетворилось на роботу в польському інфополі в режимі воєнного часу.

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Росія небезпечна для всього світу

Я казала на популярних телепрограмах: "Україні треба закрити небо і дати зброю!" – і просила польську громадськість тиснути на своїх ЄСвських політиків.

Після відмови відключити Росію від SWIFT поляки флешмобом дзвонили в німецьке посольство і казали: "У вас кров на руках!", а вчора я бачила в телефоні одного з своїх співрозмовців довжелезне простирадло листування між німецькими топполітиками, які цілу ніч з п'ятниці на суботу сперечались і врешті прийшли до рішення, що "пора щось робити".

Остаточна відмова Німеччини від багатолітньої політики "вмиротворення Путіна" – це велика колективна перемога, на яку мусили попрацювати тисячі людей (самої тільки проллятої української крови не вистачило б, її ніколи не вистачало!).

А сьогоднішнє голосування за призов резервістів – це вже цілковита зміна самої концепції ЄС як економічного, насамперед, Союзу.

Європа прокинулась

Європа перестає "мовчати" а бік України, як мовчала з 1918 р. (і навіть після 2014-го продовжувала тиснути руку Путіну).

Європа з щирим захватом дивиться на Україну і її Армію – і просить нас навчити її, як таке робиться, і звідки береться (я вже мала кілька таких розмов).

Історія-с*ка зірвалась з місця і помчала вперед, українці крутять земну кулю.

Третя світова

З однієї нічної розмови (в перекладі):

– Сенат США проголосував за надання Україні "небесного щита"!

– Чудово! Але, панове, чи ви розумієте, що це вже Третя Світова?

Саме так, панове. Саме так.

Ми маємо спільно роздушити цю гадину – ту, котра лишилася жити й жиріти після Другої світової.

Благослови, Господи, Україну, що вже стала на чолі цього хрестового походу, і вбережи її Воїнство!

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