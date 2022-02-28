Вчера я отработала до конца свою "плановую" 4-дневную программу, по которой в среду прилетела в Варшаву. То, что когда-то, в прошлой жизни, планировалось как продвижение книги, превратилось в работу в польском инфополе в режиме военного времени.

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Я говорила на популярных телепрограммах: "Украине нужно закрыть небо и дать оружие!" – и просила польскую общественность давить на своих ЕСвских политиков.

После отказа отключить Россию от SWIFT поляки флешмобом звонили в немецкое посольство и говорили: "У вас кровь на руках!", а вчера я видела в телефоне одного из своих собеседников длинную простыню переписки между немецкими топ-политиками, которые всю ночь с пятницы на субботу спорили и наконец пришли к решению, что "пора что-то делать".

Окончательный отказ Германии от многолетней политики "умиротворения Путина" – это большая коллективная победа, на которую должны были поработать тысячи людей (одной только пролитой украинской крови не хватило бы, ее никогда не хватало!).

А сегодняшнее голосование за призыв резервистов – это уже полное изменение самой концепции ЕС как экономического, прежде всего, Союза.

Европа очнулась

Европа перестает "молчать" об Украине, как молчала с 1918 года (и даже после 2014-го продолжала жать руку Путину).

Европа с искренним восторгом смотрит на Украину и ее Армию – и просит нас научить ее, как такое делается, и откуда берется (я уже имела несколько таких разговоров).

История-с*ка сорвалась с места и понеслась вперед, украинцы крутят земной шар.

Третья мировая

Из одного ночного разговора (в переводе):

– Сенат США проголосовал за предоставление Украине "небесного щита"!

– Прекрасно! Но, господа, понимаете ли вы, что это уже Третья Мировая?

Вот именно, господа. Именно так.

Мы должны вместе раздавить этот час – тот, который остался жить и жиреть после Второй мировой.

Благослови, Господи, Украину, которая уже во главе этого крестового похода, и сохрани ее Воинство!

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