Журналисты рассказали историю херсонского партизана, который выслеживал коллаборантов и уничтожал их. Начинал он с волонтерства, помогал ВСУ и пожилым людям. Однако все изменилось, когда в город вошли русские войска.

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Потерял в плену 20 килограммов

Партизан и его подельники искали связь с военными ВСУ и украинскими спецслужбами. Участники движения сопротивления уничтожили 3 уничтоженных коллаборанта. Человек был шокирован взглядами россиян.

Это – небольшевики. В их голове – Сталин, смешанный с православием. Историю своей страны эти люди знают очень избирательно,

– подчеркнул мужчина.

Он также упомянул плен и пытки пленных. оккупанты применяли электрический ток, били трубами, морили голодом и не давали спать.

Во время плена мужчина потерял 20 кг веса. Россияне пугали его, что отрежут голову и отдадут военным, чтобы они переехали его танком. Однако затем один из работников ФСБ отпустил партизана. В общей сложности он провел в тюрьме кафиров 75 дней.

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Передавал данные о перемещении техники

Боец Теробороны Владислав Недоступ также был участником сопротивления. В течение всей оккупации передавал украинской стороне данные о перемещении российской техники. Однако смог избежать ареста ФСБ.

Я здоровый тип с постоянно улыбающимся животом. Обо мне не скажешь, что я боевая единица движения сопротивления,

– сказал Недоступ.

Он подытожил, что в движении сопротивления участвовало огромное количество людей.

Размещала беженцев в оккупации

Анастасия Рыбальченко, которая сейчас является администратором центра переселенцев, помогала гражданским эвакуироваться из Херсонской области. Женщина не прекращала свою деятельность, даже несмотря на давление кафиров.

Она разместила в отеле около 5000 человек. Женщина рассказала, что они с мужем прятали украинский флаг в робу, в пакет, а затем под холодильник в подвале. Россияне проводили обыски постоянно.

Артем Колдырев был поваром отеля для беженцев. Он прожил 8 лет на оккупированной территории Донбасса, но в январе 2022 года переехал в Мариуполь. В марте пешком пришел из Мариуполя в Херсон. Скрывался в "Азовстале", а затем в драмтеатре.

Во время оккупации Артему приходилось скрываться от оккупантов, чтобы его не мобилизовали воевать против Украины.

Без света справимся, главное – воля

Екатерина Цымбалюк – волонтер. Она с мужем за донаты покупает продукты и развозит их маломобильным людям. «Мы счастливы», – говорит женщина.

Женщина отмечает, что без света и воды как-нибудь справятся, поскольку самое главное – воля.