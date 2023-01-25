Журналісти розповіли історію херсонського партизана, який вистежував колаборантів та знищував їх. Починав він з волонтерства, допомагав ЗСУ та старшим людям. Однак все змінилось, коли в місто зайшли російські війська.

Читайте також Центр Херсона – під атакою росіян: обстріляли житловий квартал, спалахнула пожежа

Втратив у полоні 20 кілограмів

Партизан та його спільники шукали зв'язок із військовими ЗСУ та українськими спецслужбами. Учасники руху опору знищили 3 знищених колаборанти. Чоловік був шокований поглядами росіян.

Це – необільшовики. В їхній голові – Сталін, перемішаний із православ’ям. Історію своєї країни ці люди знають дуже вибірково,

– наголосив чоловік.

Він також згадав полон та катування полонених. Окупанти застосовували електричний струм, били трубами, морили голодом та не давали спати.

Під час полону чоловік втратив 20 кілограмів ваги. Росіяни лякали його, що "відріжуть голову" та "віддадуть військовим, щоб вони переїхали його танком". Однак потім один з працівників ФСБ, відпустив партизана. Загалом він провів у в’язниці окупантів 75 днів.

Історії херсонців, які боролись в окупації: відео

Передавав дані про переміщення техніки

Боєць Тероборони Владислав Недоступ також був учасником руху опору. Протягом всієї окупації передавав українській стороні дані про переміщення російської техніки. Однак зміг уникнути арешту ФСБ.

Я здоровий тип з животом, який постійно посміхається. Про мене не скажеш, що я бойова одиниця руху опору,

– сказав Недоступ.

Він підсумував, що в русі опору брала участь величезна кількість людей.

Розміщувала біженців в окупації

Анастасія Рибальченко, яка зараз є адміністраторкою центру переселенців, допомагала цивільним евакуюватись з Херсонської області. Жінка не припиняла своєї діяльності, навіть попри тиск окупантів.

Вона розмістила в готелі близько 5000 людей. Жінка розповіла, що вони з чоловіком ховали український прапор у робу, в пакет, а потім під холодильник в підвалі. Росіяни проводили обшуки постійно.

Артем Колдирев був кухарем готелю для біженців. Він 8 років прожив на окупованій території Донбасу, але в січні 2022 року переїхав до Маріуполя. В березні пішки прийшов із Маріуполя до Херсону. Переховувався в "Азовсталі", а потім в драмтеатрі.

Під час окупації Артему доводилось ховатись від окупантів, аби його не мобілізували воювати проти України.

Без світла впораємось, головне – воля

Катерина Цимбалюк – волонтерка. Вона з чоловіком за донати купує продукти та розвозить їх маломобільним людям.

"Ми щасливі", — каже жінка.

Жінка наголошує, що без світла та води якось впораються, оскільки найголовніше – воля.