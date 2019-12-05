Истории украинских волонтеров: что стимулировало заниматься благотворительностью

Бронежилеты и медикаменты для бойцов Востока. Жизненно необходимые лекарства для больных. Игрушки и сладости для детей из детских домов. Это только небольшая часть того, чем волонтеры помогают нуждающимся. И сегодня мир отмечает международный праздник в их честь.

Режиссура и кино позади, а теперь Леся Литвинова – волонтер. Свою профессиональную карьеру женщина "поставила на паузу" во времена Майдана. С тех пор свою жизнь женщина посвятила другим людям. Сначала помогала переселенцам с Востока, а сейчас занимается неизлечимо больными.

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"Переселенцы – это было о свободе выбора жить в своей стране, о достоинстве жить в своей линии в любых условиях. Тяжело больные люди – это тоже про свободу распоряжаться своей жизнью и своим телом. И про достоинство до последней минуты", – рассказала волонтер Леся Литвинова.



Леся Литвинова

Женщина объяснила, чтобы фонд существовал им постоянно помогают рядовые украинцы, публичные люди и состоятельные бизнесмены, которые часто просят не разглашать имена и суммы.

Военный волонтер

События 2014 года мобилизовали граждан помогать военным на Востоке Украины. Тогда Виталий Дейнега осознал, что морально не готов идти на фронт, а затем принялся помогать бойцам в тылу.

Я хочу, чтобы Украина получила мир на выгодных для себя условиях. Это возможно исключительно при наличии сильной армии. Это первое. И второе, и самое главное. Я хочу, чтобы максимальное количество людей с фронта вернулись живыми и здоровыми,

– сообщил основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

За пять лет фонд помог армии на сумму более 150 миллионов гривен. Волонтеры отправили на передовую более девятисот тепловизоров, более 1000 планшетов с программным обеспечением для артиллеристов, квадрокоптеры для аэроразведки и более полусотни автомобилей. За эти пять лет Виталий признался, – несколько устал. Поэтому планирует передать фонд в другие руки.



Виталий Дейнега

На вопрос, что будет делать дальше, отвечает, что начала отдохнет, а потом будет заниматься бизнесом.

Волонтеры в сфере образования

А вот главная миссия другого волонтерского хаба GoCamp – научить детей из отдаленных уголков Украины говорить на английском, французском и немецком языках.

Появилось понимание, что Украину плохо слышно во всем мире. Украинцы имеют ограниченный доступ к информационным ресурсам, новостям, к общению со всего мира, потому что мы не очень хорошо владеем иностранными языками,

– рассказала координатор волонтерской программы GoCamp Ирина Горлач.

Так и появился проект GoСamp. Это сеть летних языковых лагерей, где волонтеры со всего мира бесплатно помогают украинцам заговорить на иностранном. Ирина вспомнила, что за 4 года более тысячи иностранцев из 72 стран присоединились к проекту. Все они за свой счет приехали в Украину. И в течение 2 недель жили в селах и небольших городках, где обучали школьников. Поэтому более двухсот тысяч детей заговорили на английском.



Ирина Горлач

Всего в Украине зарегистрировано более 18 тысяч благотворительных учреждений. Но большинство из них фактически существуют только "на бумаге" и не отчитываются о своей деятельности. Реально посвящают свою жизнь бескорыстной работе около тысячи организаций. Другие просто зарабатывают деньги, прикрываясь историями людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.