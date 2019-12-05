Зеленский наградил волонтеров: среди них – шоумент Притула и певец Тополя

Президент Владимир Зеленский в День волонтера отметил государственными наградами украинцев, которые помогают армии и занимаются благотворительностью.

Соответствующий указ Зеленского опубликовали на сайте президента 5 декабря. В своем фейсбуке глава государства поблагодарил волонтеров и отметил, что у них – большое сердце.

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Ежедневно вы помогаете нашему войску и всем, кто в этом нуждается. Ваш труд укрепляет веру в человеческую доброту, неравнодушие и милосердие. Спасибо за все, что вы делаете,

– написал он.

За весомый личный вклад в развитие волонтерского движения Зеленский наградил 25 волонтеров.

Орденом "За заслуги" III степени отметили:

главу "Пласта" Станислава Андрейчука,

шоумена Сергея Притулу,

лидера группы "Антитіла" Тараса Тополю и других.

Орденом "За мужество" III степени наградили 5 медиков, орденом княгини Ольги III степени трех волонтерок, а Крестом Ивана Мазепы – организатора благотворительного фонда "Вернись живым" Виталия Дейнегу. Медаль "За спасенную жизнь" получат 5 врачей и руководителей благотворительных фондов, а медаль "3а труд и доблесть" – 5 волонтеров со всей Украины.