Зеленский назначил Пушкареву уполномоченным президента по волонтерской деятельности
Президент Владимир Зеленский назначил Наталью Пушкареву внештатным уполномоченным президента по вопросам волонтерской деятельности. С 28 октября она является координатором Национального альянса волонтеров.
Об этом говорится в указе №879 от 4 декабря, опубликованном на сайте президента.
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Зеленский также своим указом утвердил обязанности уполномоченного по волонтерской деятельности:
- мониторинг ситуации по обеспечению гарантий соблюдения прав и интересов волонтеров и внесение президенту предложений по поддержке волонтерской деятельности;
- участие в подготовке проектов нормативно-правовых актов по поддержке волонтерской деятельности;
- осуществление мероприятий, направленных на обеспечение и восстановление нарушенных прав волонтеров и информирование общественности о таких мерах и их результатах;
- подготовка мероприятий с участием президента по вопросам поддержки волонтерской деятельности.
Уполномоченный имеет право:
- анализировать состояние дел и проблемные вопросы по осуществлению волонтерской деятельности;
- запрашивать и получать от Офиса президента, Кабинета министров и других органов необходимую информацию, документы и материалы;
- информировать общественность о результатах своей деятельности; способствовать поддержанию общественных инициатив по осуществлению волонтерской деятельности.
Отметим, что 5 декабря мир отмечает международный День волонтера, учрежденный еще в 1985 году.
Что известно о волонтерском движении в Украине?
В Украине волонтерское движение началось еще в начале Независимости, в 1990-х годах. Официально его существование признали в 2003 году специальным постановлением Кабмина.
Огромный скачок в развитии оно сделало во время Революции Достоинства. От начала войны на Донбассе волонтеры стали явлением общеизвестным среди украинцев и знаковым для общественного развития.
Волонтеры помогают действующим военным и ветеранам, переселенцам и тем, кто проживает в серой зоне. Они оказывают поддержку детям и взрослым, заботятся о здоровье людей и животных, их комфорт и безопасность.