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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Зеленский назначил Пушкареву уполномоченным президента по волонтерской деятельности

      14 Читати новину українською
      Владимир Зеленский / president.gov.ua

      Президент Владимир Зеленский назначил Наталью Пушкареву внештатным уполномоченным президента по вопросам волонтерской деятельности. С 28 октября она является координатором Национального альянса волонтеров.

      Об этом говорится в указе №879 от 4 декабря, опубликованном на сайте президента.

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      Зеленский также своим указом утвердил обязанности уполномоченного по волонтерской деятельности:

      • мониторинг ситуации по обеспечению гарантий соблюдения прав и интересов волонтеров и внесение президенту предложений по поддержке волонтерской деятельности;
      • участие в подготовке проектов нормативно-правовых актов по поддержке волонтерской деятельности;
      • осуществление мероприятий, направленных на обеспечение и восстановление нарушенных прав волонтеров и информирование общественности о таких мерах и их результатах;
      • подготовка мероприятий с участием президента по вопросам поддержки волонтерской деятельности.

      Уполномоченный имеет право:

      • анализировать состояние дел и проблемные вопросы по осуществлению волонтерской деятельности;
      • запрашивать и получать от Офиса президента, Кабинета министров и других органов необходимую информацию, документы и материалы;
      • информировать общественность о результатах своей деятельности; способствовать поддержанию общественных инициатив по осуществлению волонтерской деятельности.

      Отметим, что 5 декабря мир отмечает международный День волонтера, учрежденный еще в 1985 году.

      Что известно о волонтерском движении в Украине?
      В Украине волонтерское движение началось еще в начале Независимости, в 1990-х годах. Официально его существование признали в 2003 году специальным постановлением Кабмина.

      Огромный скачок в развитии оно сделало во время Революции Достоинства. От начала войны на Донбассе волонтеры стали явлением общеизвестным среди украинцев и знаковым для общественного развития.

      Волонтеры помогают действующим военным и ветеранам, переселенцам и тем, кто проживает в серой зоне. Они оказывают поддержку детям и взрослым, заботятся о здоровье людей и животных, их комфорт и безопасность.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Волонтеры Владимир Зеленский
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