Зеленский назначил Пушкареву уполномоченным президента по волонтерской деятельности

Президент Владимир Зеленский назначил Наталью Пушкареву внештатным уполномоченным президента по вопросам волонтерской деятельности. С 28 октября она является координатором Национального альянса волонтеров.

Об этом говорится в указе №879 от 4 декабря, опубликованном на сайте президента.

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Зеленский также своим указом утвердил обязанности уполномоченного по волонтерской деятельности:

мониторинг ситуации по обеспечению гарантий соблюдения прав и интересов волонтеров и внесение президенту предложений по поддержке волонтерской деятельности;

участие в подготовке проектов нормативно-правовых актов по поддержке волонтерской деятельности;

осуществление мероприятий, направленных на обеспечение и восстановление нарушенных прав волонтеров и информирование общественности о таких мерах и их результатах;

подготовка мероприятий с участием президента по вопросам поддержки волонтерской деятельности.

Уполномоченный имеет право:

анализировать состояние дел и проблемные вопросы по осуществлению волонтерской деятельности;

запрашивать и получать от Офиса президента, Кабинета министров и других органов необходимую информацию, документы и материалы;

информировать общественность о результатах своей деятельности; способствовать поддержанию общественных инициатив по осуществлению волонтерской деятельности.

Отметим, что 5 декабря мир отмечает международный День волонтера, учрежденный еще в 1985 году.

Что известно о волонтерском движении в Украине?

В Украине волонтерское движение началось еще в начале Независимости, в 1990-х годах. Официально его существование признали в 2003 году специальным постановлением Кабмина.



Огромный скачок в развитии оно сделало во время Революции Достоинства. От начала войны на Донбассе волонтеры стали явлением общеизвестным среди украинцев и знаковым для общественного развития.



Волонтеры помогают действующим военным и ветеранам, переселенцам и тем, кто проживает в серой зоне. Они оказывают поддержку детям и взрослым, заботятся о здоровье людей и животных, их комфорт и безопасность.