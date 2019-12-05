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      Зеленський призначив Пушкарьову уповноваженою президента щодо волонтерської діяльності

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      Володимир Зеленський / president.gov.ua

      Президент Володимир Зеленський призначив Наталію Пушкарьову позаштатною уповноваженою президента з питань волонтерської діяльності. З 28 жовтня вона є координаторкою Національного альянсу волонтерів.

      Про це мовиться в указі №879 від 4 грудня, опублікованому на сайті президента.

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      Зеленський також своїм указом затвердив обов'язки уповноваженого з волонтерської діяльності:

      • моніторинг ситуації щодо забезпечення гарантій дотримання прав та інтересів волонтерів та внесення президенту пропозицій щодо підтримки волонтерської діяльності;
      • участь у підготовці проєктів нормативно-правових актів з підтримки волонтерської діяльності;
      • здійснення заходів, спрямованих на забезпечення та відновлення порушених прав волонтерів та інформування громадськості про такі заходи та їх результати;
      • підготовка заходів за участю президента з питань підтримки волонтерської діяльності.

      Уповноважена має право:

      • аналізувати стан справ і проблемні питання щодо здійснення волонтерської діяльності;
      • запитувати і отримувати від Офісу президента, Кабінету міністрів та інших органів необхідну інформацію, документи і матеріали;
      • інформувати громадськість про результати своєї діяльності; сприяти підтримці громадських ініціатив щодо здійснення волонтерської діяльності.

      Відзначимо, що 5 грудня світ відзначає міжнародний День волонтера, заснований ще у 1985 році.

      Що відомо про волонтерський рух в Україні?В Україні волонтерський рух розпочався ще на початку Незалежності, у 1990-х роках. Офіційно його існування визнали 2003 року спеціальною постановою Кабміну.

      Величезний стрибок у розвитку він зробив під час Революції Гідності. Від початку війни на Донбасі волонтери стали явищем загальновідомим серед українців та знаковим для суспільного розвитку.

      Волонтери допомагають чинним військовим та ветеранам, переселенцям та тим, хто проживає у сірій зоні. Вони надають підтримку дітям і дорослим, піклуються про здоров'я людей і тварин, їхній комфорт і безпеку.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Волонтери
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