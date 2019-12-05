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      Зеленський нагородив волонтерів: серед них – шоумент Притула і співак Тополя

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      Зеленський у День волонтера нагородив патріотів / Колаж 24 каналу

      Президент Володимир Зеленський у День волонтера відзначив державними нагородами українців, які допомагають армії та займаються благодійністю.

      Відповідний указ Зеленського опублікували на сайті президента 5 грудня. У своєму фейсбуці глава держави подякував волонтерам і відзначив, що у них – найбільше серце.

      ЦІкаво: Зеленський призначив Пушкарьову уповноваженою президента щодо волонтерської діяльності

      Щодня ви допомагаєте нашому війську та всім, хто цього потребує. Ваша праця зміцнює віру в людську доброту, небайдужість і милосердя. Дякую за все, що ви робите,
      – написав він.

      За вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху Зеленський нагородив 25 волонтерів.

      Орденом "За заслуги" III ступеня відзначили: 

      • голову "Пласту" Андрійчука Станіслава,
      • шоумена Сергія Притулу,
      • лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополю та інших.

      Орденом "За мужність" III ступеня нагородили 5 медиків, орденом княгині Ольги ІІІ ступеня трьох волонтерок, а Хрестом Івана Мазепи – організатора благодійного фонду "Повернись живим" Віталія Дейнегу. Медаль "За врятоване життя" отримають 5 лікарів та очільників благодійних фондів, а медаль "3а працю і звитягу" – 5 волонтерів з усієї України.

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Сергій Притула Володимир Зеленський Волонтери Нагороди
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