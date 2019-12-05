Зеленський нагородив волонтерів: серед них – шоумент Притула і співак Тополя

Президент Володимир Зеленський у День волонтера відзначив державними нагородами українців, які допомагають армії та займаються благодійністю.

Відповідний указ Зеленського опублікували на сайті президента 5 грудня. У своєму фейсбуці глава держави подякував волонтерам і відзначив, що у них – найбільше серце.

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Щодня ви допомагаєте нашому війську та всім, хто цього потребує. Ваша праця зміцнює віру в людську доброту, небайдужість і милосердя. Дякую за все, що ви робите,

– написав він.

За вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху Зеленський нагородив 25 волонтерів.

Орденом "За заслуги" III ступеня відзначили:

голову "Пласту" Андрійчука Станіслава ,

, шоумена Сергія Притулу ,

, лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополю та інших.

Орденом "За мужність" III ступеня нагородили 5 медиків, орденом княгині Ольги ІІІ ступеня трьох волонтерок, а Хрестом Івана Мазепи – організатора благодійного фонду "Повернись живим" Віталія Дейнегу. Медаль "За врятоване життя" отримають 5 лікарів та очільників благодійних фондів, а медаль "3а працю і звитягу" – 5 волонтерів з усієї України.