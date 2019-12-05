Історії українських волонтерів: що стимулювало займатися благодійністю

Бронежилети і медикаменти для бійців Сходу. Життєво необхідні ліки для хворих. Іграшки та солодощі для дітей із дитячих будинків. Це тільки невеличка частина того, чим волонтери допомагають нужденним. І сьогодні світ відзначає Міжнародний День на їх честь.

Режисура і кіно позаду, а нині Леся Литвинова – волонтерка. Свою професійну кар’єру жінка "поставила на паузу" у часи Майдану. Відтоді своє життя жінка присвятила іншим людям. Спочатку допомагала переселенцям зі Сходу, а нині опікується невиліковно хворими.

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"Переселенці – це було про свободу вибору жити в своїй країні, про гідність жити в своїй лінії в будь-яких умовах. Тяжко хворі люди – це також про свободу розпоряджатися своїм життям і своїм тілом. І про гідність до останньої хвилини", – розповіла волонтерка Леся Литвинова.



Леся Литвинова

Жінка пояснила, аби фонд існував їм постійно допомагають пересічні українці, публічні люди та заможні бізнесмени, які часто просять не розголошувати імена та суми.

Військовий волонтер

Події 2014 року мобілізували громадян допомагати військовим на Сході України. Тоді Віталій Дейнега усвідомив, що морально не готовий йти на фронт, відтак взявся допомагати бійцям у тилу.

Я хочу щоб Україна отримала мир на вигідних для себе умовах. Це можливо виключно за наявності сильної армії. Це перше. І друге, і найголовніше. Я хочу, щоб максимальна кількість людей з фонду повернулися живими і здоровими,

– повідомив засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

За п’ять років фонд допоміг армії на суму понад 150 мільйонів гривень. Волонтери відправили на передову понад дев'ятисот тепловізорів, понад 1000 планшетів з програмним забезпеченням для артилеристів, квадрокоптери для аеророзвідки і понад півсотні автівок. За ці п'ять років Віталій зізнався, – дещо втомився. Тому планує передати фонд у інші руки.



Віталій Дейнега

На питання: "Що робитиме далі?" Відповідає: "Спочатку відпочине, а потім займатиметься бізнесом".

Волонтери в сфері освіти

А от головна місія іншого волонтерського хабу GoCamp – навчити дітей із віддалених куточків України говорити англійською, французькою та німецькою мовами.

З'явилося розуміння, що Україну погано чути у всьому світі. Українці мають обмежений доступ до інформаційних ресурсів, новин до спілкування з усім світом. Тому що ми не дуже гарно володіємо іноземними мовами,

– розповіла координаторка волонтерської програми GoCamp Ірина Горлач.

Так і з'явився проєкт GoСamp. Це мережа літніх мовних таборів, де волонтери з усього світу безкоштовно допомагають українцям заговорити іноземною. Ірина пригадала, що за 4 роки понад тисячі іноземців із 72 країн долучилися до проєкту. Всі вони власним коштом дісталися України. Та впродовж 2 тижнів жили у селах та невеличких містечках, де навчали школярів. Відтак понад двохсот тисяч дітей заговорили англійською.



Ірина Горлач

Загалом в Україні зареєстровано понад 18 тисяч благодійних установ. Але більшість з них фактично існують тільки "на папері" та не звітують про свою діяльність. Реально присвячують своє життя безкорисливій праці близько тисячі організацій. Інші просто заробляють гроші, прикриваючись історіями людей, які опинилися у складній життєвій ситуації.