В частности Стрелковские посещают оккупированный Крым. Эту информацию выяснили и обнародовали журналисты.
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Дом, где живет Гогилашвили, принадлежит людям с российскими паспортами
Дом, в котором живут Александр Гогилашвили, Марта Левченко и Кирилл Буданов, не только принадлежит семье так называемого "короля обнала" Стрелковского.
Стрелковский (речь идет о Вячеславе – 24 канале) вместе с бывшей женой регулярно посещают оккупированный полуостров,
– говорится в сообщении.
Выяснили, что даже после оккупации Крыма Россией Диана Стрелковская минимум 8 раз посещала Крым через админграницу между полуостровом и Херсонской областью по украинскому паспорту. Согласно документам редакции Диана Стрелковская в 2019 году летала из Симферополя в Санкт-Петербург и обратно.
Кроме того, по данным журналистов, сам Стрелковский:
- после оккупации Крыма по меньшей мере 12 раз пересекал админграницу между Херсонской областью и аннексированным полуостровом;
- в 2019 году летал из Симферополя в Санкт-Петербург и Москву, и возвращался аналогично обратно;
Такие действия экс-супругов могут содержать признаки административного правонарушения относительно вероятного нарушения процедуры пересечения украинской границы,
– заявили в компании.
Там также добавили, что во время одного из пересечений админграницы с Крымом, Стрелковские использовали машину, которая, по украинским документам, зарегистрирована на одну из фирм Дианы Стрелковской.
Стрелковские имеют российские паспорта
Также журналисты, по информации из собственных источников, сообщили, что:
- в июле 2015 года Диана Стрелковская получила российский паспорт в так называемых "российских органах" оккупированного Крыма;
- тогда же паспорт России получил и экс-муж и бизнес-партнер Вячеслав Стрелковский.
"Журналисты также обнаружили, что спустя почти 3 года, в марте 2018 года, Стрелковские в один день получили и российские загранпаспорта", – выяснили расследователи.
Что известно о доме, в котором живет Александр Гогилашвили
- После скандала журналисты выяснили, что бывший замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили с женой живет в доме бизнесменов, связанных с миллионным уклонением от налогов.
- Там также живет бывший глава управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
- В частности, дом принадлежит бывшей жене бизнесмена Вячеслава Стрелковского – Диане Стрелковской. Компании из их орбиты фигурируют в десятках уголовных производств и в основном касаются схем уклонения от уплаты налогов.
- Дом имеет более 350 квадратных метров и окружен высоким забором. Там есть еще одно здание, пост охраны, бассейн, беседка и, вероятно, также собственный курятник.
Расследование в отношении Гогилашвили и Буданова – смотрите видео