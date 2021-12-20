Об этом в СБУ сообщили на запрос СМИ. В Службе безопасности подчеркнули, что выполняют свои задачи в соответствии с полномочиями, определенными Конституцией.
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Вопрос гражданства – не в компетенции СБУ
В ходе проведения специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения, СБУ прорабатывает пакет документов, которые Служба получает от Национального агентства по вопросам государственной службы Украины,
– пояснили в СБУ.
В Службе безопасности лишь прорабатывают наличие у кандидатов на такие должности допуска к гостайне. Еще один пункт – отношение к персонально-качественному учету военнообязанных СБУ.
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Что известно о российском паспорте Гогилашвили:
- Журналисты-расследователи нашли данные Гогилашвили в Федеральной налоговой службе России.
- Бывший замглавы МВД получил российский паспорт еще в 2003 году в Ростове-на-Дону.
- Зато украинский паспорт он получил уже в 2010 году.
- Скандально известным Гогилашвили стал после инцидента 11 декабря на блокпосту в Краматорске.
- Он набросился на правоохранителей за то, что его не узнали и остановили автомобиль.
Смотрите видео разборок Гогилашвили на блокпосту: