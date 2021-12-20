Про це у СБУ повідомили на запит ЗМІ. У Службі безпеки наголосили, що виконують свої завдання відповідно до повноважень, визначених Конституцією.
До теми Гогілашвілі прокоментував кримінальні справи проти нього та паспорт Росії
Питання громадянства – не у компетенції СБУ
У ході проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, СБУ опрацьовує пакет документів, які Служба отримує від Національного агентства з питань державної служби України,
– пояснили у СБУ.
У Службі безпеки лише опрацьовують наявність у кандидатів на такі посади допуску до держтаємниці. Ще один пункт – відношення до персонально-якісного обліку військовозобов'язаних СБУ.
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Що відомо про російський паспорт Гогілашвілі:
- Журналісти-розслідувачі знайшли дані Гогілашвілі у Федеральній податковій службі Росії.
- Колишній заступник глави МВС отримав російський паспорт ще у 2003 році у Ростові-на-Дону.
- Натомість український паспорт він отримав вже у 2010 році.
- Скандально відомим Гогілашвілі став після інциденту 11 грудня на блокпосту у Краматорську.
- Він накинувся на правоохоронців за те, що його не впізнали і зупинили автомобіль.
Дивіться відео розбірок Гогілашвілі на блокпосту: