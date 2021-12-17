Особу народного героя розкрив місцевий журналіст Сергій Сухін. За його даними, капітан поліції, який вступив у суперечку з Гогілашвілі, це –Костянтин Васенков.
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Він продовжує виконувати свою роботу у зоні ООС. Раніше він був дільничим офіцером поліції, а зараз працює в головному управлінні Нацполіції у Київській області.
Костя продовжує сумлінно виконувати свою роботу, перебуваючи у відрядженні у зоні ООС. Той самий Васенков, який ввічливо та достойно спілкувався із колишнім заступником міністра Гогілашвілі. Ось його обличчя точно не соромно показати усім поліцейським,
– мовиться у повідомленні Сухіна.
Користувачі у фейсбуці підтримали капітана поліції. У коментарях під постом Police Control Ukraine вони писали таке:
- "Красень, так тримати й ставити на місце будь-кого, хто не вміє себе гідно поводити... Ви стали прикладом для багатьох, які боялися підняти голову, але тепер цей прецедент дасть зрозуміти, що фіксація всіх дій їхніх керівників і публікація в спільну доступну мережу, дозволить кваліфікувати дії та засунути їх у ту глушину з якої вони вилізли".
- "Костя молодець! Особисто його знаю і працювала з ним, компетентний співробітник на 100% і дуже вихований хлопець, якнайбільше таких людей у наші ряди".
- "Таким офіцером можна пишатися!"
- "Квартиру подаруйте йому за це".
- "Васю (від прізвища Васенков) у заступники міністра".
Що відомо про скандал з Олександром Гогілашвілі
- 11 грудня у мережі оприлюднили відео з блокпоста в Краматорську, що на Донеччині. На кадрах тоді ще заступник міністра обурювався, що правоохоронці не впізнали його обличчя. Він вживав нецензурні слова, а згодом сказав поліцейському: "Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…".
- На інцидент у той же день відреагував Денис Монастирський. Очільник МВС сказав, що проведуть дисциплінарне провадження. Під час нього запропонував уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади.
- Сам заступник міністра, що відповідав за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних, вибачився за свою "надмірну емоційність". Згодом Володимир Зеленський попросив міністра внутрішніх справ та Кабмін розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС.
- 13 грудня заступник міністра внутрішніх справ написав заяву на звільнення. Посадовець подякував співробітникам Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України, а також усім, з ким працював у міністерстві.
Реакція МВС і Зеленського на ситуацію з Гогілашвілі: дивіться відео