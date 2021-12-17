Личность народного героя раскрыл местный журналист Сергей Сухин. По его данным, капитан полиции, вступивший в спор с Гогилашвили, это –Константин Васенков.

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Он продолжает выполнять свою работу в зоне ООС. Ранее он был участковым офицером полиции, а сейчас работает в Главном управлении Нацполиции в Киевской области.

Костя продолжает добросовестно выполнять свою работу, находясь в командировке в зоне ООС. Тот самый Васенков, который вежливо и достойно общался с бывшим замминистра Гогилашвили. Вот его лицо точно не стыдно показать всем полицейским,

– говорится в сообщении Сухина.

Пользователи в фейсбуке поддержали капитана полиции. В комментариях под постом Police Control Ukraine они писали следующее:

"Красавчик, так держать и ставить на место любого, кто не умеет себя достойно вести... Вы стали примером для многих, которые боялись поднять голову, но теперь этот прецедент даст понять, что фиксация всех действий их руководителей и публикация в общую доступную сеть, позволит квалифицировать действия и засунуть их в ту глушь, из которой они вылезли".

"Костя молодец! Лично его знаю и работала с ним, компетентный сотрудник на 100% и очень воспитанный парень, как можно больше таких людей в наши ряды".

"Таким офицером можно гордиться!"

"Квартиру подарите ему за это".

"Васю (от фамилии Васенков) в заместители министра".

Что известно о скандале с Александром Гогилашвили

11 декабря в сети обнародовали видео с блокпоста в Краматорске Донецкой области. На кадрах тогда еще замминистра возмущался, что правоохранители не узнали его лица. Он употреблял нецензурные слова, а впоследствии сказал полицейскому: "Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и для тебя это приятным не будет...".

На инцидент в тот же день отреагировал Денис Монастырский. Глава МВД сказал, что проведут дисциплинарное производство. На время него предложил правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности.

Сам замминистра, отвечавший за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых, извинился за свою "чрезмерную эмоциональность". Впоследствии Владимир Зеленский попросил министра внутренних дел и Кабмин рассмотреть вопрос об увольнении заместителя главы МВД.

13 декабря заместитель министра внутренних дел написал заявление на увольнение. Чиновник поблагодарил сотрудников Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины, а также всех, с кем работал в министерстве.

Реакция МВД и Зеленского на ситуацию с Гогилашвили: смотрите видео