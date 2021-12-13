Соответствующее заявление заместитель министра монастырского написал 13 декабря. Об этом он сообщил в фейсбуке, перечислив свои заслуги.

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Заместитель Монастырского после скандала написал заявление на увольнение

"Я написал заявление на увольнение. Спасибо всем за работу, профессионалам, которые честно и преданно делают свое дело", – сообщил Гогилашвили.

Чиновник поблагодарил сотрудников Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины, а также всех, с кем работал в министерстве.

Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести,

– подытожил замминистра.

Добавил также: "Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдно за работу, которую мы сделали за более чем 2 года".

Также заместитель министр добавил 5 страниц с текстом, на котором он рассказал о своих достижениях в должности.

Заместитель Монастырского написал заявление на увольнение с должности и рассказал о результатах работы / Фото из Фейсбука Александра Гогилашвили







