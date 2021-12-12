Это видео рядовые сотрудники полиции передали журналистам. На видео снято то, как 24 ноября правоохранители остановили авто одиозного заместителя министра.

К теме Гогилашвили использовал бронеавтомобиль посольства США и охрану Минобороны, – СМИ

Полицейские хотели проверить у Гогилашвили документы

Полицейские намеревались просто проверить у Гогилашвили документы, что вызвало явно неадекватную реакцию мужчины. Он агрессивно вел себя и кричал на правоохранителей, которые объясняли, что выполняют свою работу.

Смотрите видео инцидента с Гогилашвили / Видео "УП"

Новость дополняется...