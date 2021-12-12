Це відео рядові працівники поліції передали журналістам. На відео знято те, як 24 листопада правоохоронці зупинили авто одіозного заступника міністра.

До теми Гогілашвілі використовував бронеавтомобіль посольства США та охорону Міноборони, – ЗМІ

Поліцейські хотіли перевірити в Гогілашвілі документи

Поліцейські мали намір просто перевірити у Гогілашвілі документи, що викликало явно неадекватну реакцію чоловіка. Він агресивно поводився та кричав на правоохоронців, які пояснювали, що виконують свою роботу.

Впізнав мене чи ні? Дуже х**ово, що ти начальство своє не впізнаєш. Заступник міністра внутрішніх справ, так тобі зрозуміло?

– кричав до поліцейського заступник глави МВС.

Заступник міністра назвав правоохоронця "тупим"

Ба більше, Гогілашвілі відверто хамив правоохоронцю, питаючи, чого він "стрибав йому на капот".

Чому це я тупий? Чому ви зі мною так спілкуєтесь?

– обурився правоохоронець.

На ці слова заступник міністра перепитав, "чи його не припудрило". Зазначимо, що поліцейський весь час намагався донести до Гогілашвілі причину зупинки його автомобіля, який їхав з проблисковими маячками.

Правоохоронці пробували пояснити, що виконують свої обов'язки

Жодні аргументи на чиновника не діяли, він і надалі продовжував, не підбираючи слів, ображати правоохоронця.

Де вас понабирали? Що з вами? Включайте голову,

– кричав Гогілашвілі.

Дивіться відео інциденту з Гогілашвілі/ Відео "УП"

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