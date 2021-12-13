Відповідну заяву заступник міністра Монастирського написав 13 грудня. Про це він повідомив у фейсбуці, перерахувавши свої заслуги.

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Заступник Монастирського після скандалу написав заяву на звільнення

"Я написав заяву на звільнення. Дякую усім за роботу, професіоналам, які чесно і віддано роблять свою справу", – повідомив Гогілашвілі.

Посадовець подякував співробітникам Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України, а також усім, з ким працював у міністерстві.

Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити,

– підсумував заступник міністра.

Додав також: "Мені соромно за свою емоційність та нестриманість, але мені не соромно за роботу, яку ми зробили за більш як 2 роки".

Також посадовець додав 5 сторінок з текстом, на якому він розповів про свої досягнення на посаді.

Заступник Монастирського написав заяву на звільнення з посади та розповів про результати роботи / Фото з фейсбуку Олександра Гогілашвілі











Кабмін звільнив Олександр Гогілашвілі

На сайті Кабміну з'явилась офіційна інформація про звільнення заступника міністра внутрішніх справ.

Звільнити Гогілашвілі Олександра Генріховича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України за власним бажанням,

– написали у відомстві.

Відповідний документ підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зверніть увагу! Олександр Гогілашвілі українське громадянство отримав, за даними ЗМІ, тільки у 2010 році. Також повідомляли, що він має діючий російський паспорт. За даними журналістів, його дружина Марія Левченко – особистий помічник Володимира Зеленського.