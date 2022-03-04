История Европы запомнит это навсегда, – Зеленский о 9 днях войны

Владимир Зеленский вечером 4 марта обратился к украинцам. Он заявил, что страна выдержала уже 9 дней тьмы и зла. Это – в 3 раза больше, чем тьма и зло рассчитывали.

Президент подчеркнул, что украинцы ответили на вторжение, как умеют в моменты самой высокой опасности: героизмом, солидарностью и взаимопомощью. Украинцы ответили по-украински.

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Да, что история Европы запомнит это навсегда. Будет говорить об этом детям. Покажет внукам,

– заверил украинский лидер.

Зеленский заявил, что весь континент будет знать Харьков, Чернигов, Сумы, Волноваха, Мариуполь, Николаев и многие другие прекрасные и живые украинские города. Они выдержали самое страшное со времен Второй мировой войны нашествие.

Украинский лидер обратил внимание: он говорит "выдержали", несмотря на то, какая ситуация в эту минуту в том или ином городе. Потому что стратегически все понятно: украинцы – единственные. От Ужгорода до Харькова. От Киева до Херсона.

"Украинцы гоняют врага под Киевом. Бьют за Ахтырку. Наказывают за Гостомель. Мстят за Херсон. Наш Херсон! Украинский Херсон", – подытожил Зеленский.

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