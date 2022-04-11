29-летний парень служил по контракту в зенитно-ракетном полку. Он погиб во время ракетных обстрелов, обороняя Киев.
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История Героя Андрея Никончука
24 февраля парень нес боевое дежурство в районе Вышгорода, прикрывал вместе с собратьями важный стратегический объект – Киевскую ГЭС.
Когда к позициям зенитчиков приблизилась вражеская авиация, они вступили в бой – украинские позиции не были поражены.
Однако вскоре враги решили обстрелять их ракетами, одна из которых взорвалась на позиции зенитчиков. В результате атаки солдат Никончук погиб.
Завершим победой то, за что он сражался! Герои не умирают! Отомстим за каждого!
– написали в Министерстве обороны.
В ведомстве также подчеркнули, что воин храбро и уверенно проделал боевую работу по выявлению вражеских воздушных целей до последнего.
Так, 2 марта 2022 года за личное мужество защитник был посмертно награжден званием Героя Украины.
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