29-летний парень служил по контракту в зенитно-ракетном полку. Он погиб во время ракетных обстрелов, обороняя Киев.

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История Героя Андрея Никончука

24 февраля парень нес боевое дежурство в районе Вышгорода, прикрывал вместе с собратьями важный стратегический объект – Киевскую ГЭС.

Когда к позициям зенитчиков приблизилась вражеская авиация, они вступили в бой – украинские позиции не были поражены.

Однако вскоре враги решили обстрелять их ракетами, одна из которых взорвалась на позиции зенитчиков. В результате атаки солдат Никончук погиб.

Завершим победой то, за что он сражался! Герои не умирают! Отомстим за каждого!

– написали в Министерстве обороны.

В ведомстве также подчеркнули, что воин храбро и уверенно проделал боевую работу по выявлению вражеских воздушных целей до последнего.

Так, 2 марта 2022 года за личное мужество защитник был посмертно награжден званием Героя Украины.

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