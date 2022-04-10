Об этом сообщил городской глава Тернополя Сергей Надал в соцсетях.

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Петр Батькивский – военный по призванию, лейтенант, командир 1 мотопехотного взвода 3 мотопехотной роты, героически погиб в бою на Донбассе.

Прощание с Петром Батькивским / Фото Тернопольского городского совета



Что известно о Петре Батькивском

Как пишет местное издание " 20 минут ", с 2009 года Петр служил в ВСУ на контрактной основе. Во время оккупации Крыма он в городе Феодосия держал оборону воинской части, где был взят в плен.

После увольнения Герой Украины добровольно пошел воевать в АТО . В течение 2014 – 2017 годов он прошел Широкино, Талаковку, Гранитное, Лебединское, Водяное, Коминтерново, Троицкое, Попасную Луганской и Донецкой областей.

В 2021 году Петр Батькивский закончил учебу во Львовской академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного и получил звание офицера . Далее проходил военную службу в 21-м мотопехотном батальоне "Сармат".

На своей странице в фейсбуке Петр разместил трогательное видео, которое для него оказалось последним.

Хочу передать вам привет из горячей точки. Я сейчас на окраине Донецка, мы достойно держим оборону. Отвечаем им (оккупантам – ред.) крупнокалиберной артиллерией, жжем их танки и отсекаем пехоту. ВСУ держит фланги...

– говорит в видео Герой.

Он призвал людей сплотиться и обустроить бомбоубежища. "Скооперируйтесь, помогайте друг другу и поддерживайте бойцов теробороны. Будьте достойными гражданами Украины", – подытожил Петр Батьковский в видеообращении. Впоследствии офицера не стало.