Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал у соцмережах.

До теми Врятував побратимів ціною життя: історія Героя Олега Адамовського, який захищав Харків

Петро Батьківський – військовий за покликанням, лейтенант, командир 1 мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти, героїчно загинув у бою на Донбасі.

Прощання з Петром Батьківським / Фото Тернопільської міської ради



Що відомо про Петра Батьківського

Як пише місцеве видання "20 хвилин", з 2009 року Петро служив у ЗСУ на контрактній основі. Під час окупації Криму він у місті Феодосія тримав оборону військової частини, де його взяли у полон.

Після звільнення Герой України добровільно пішов воювати в АТО. Упродовж 2014 – 2017 років він пройшов Широкине, Талаківку, Гранітне, Лебединське, Водяне, Комінтернове, Троїцьке, Попасну Луганської та Донецької областей.

У 2021 році Петро Батьківський закінчив навчання у Львівській академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного та отримав звання офіцера. Далі проходив військову службу у 21-окремому мотопіхотному батальйоні "Сармат".

На своїй сторінці у фейсбуці Петро розмістив зворушливе відео, яке для нього виявилось останнім.

Хочу передати вам привіт з гарячої точки. Я перебуваю зараз на околиці Донецька, ми гідно тримаємо оборону. Відповідаємо їм (окупантам, – ред.) крупнокаліберною артилерією, палимо їхні танки і відсікаємо піхоту. ЗСУ тримає фланги..,

– каже у відео Герой.

Він закликав людей згуртуватися та облаштувати бомбосховища. "Скооперуйтесь, допомагайте один одному і підтримуйте бійців тероборони. Будьте гідними громадянами України", – підсумував Петро Батьківський у відеозверненні. Згодом офіцера не стало.

До слова, у бою на Півдні України героїчно загинув львівський десантник Володимир Балюк "Балу". Воїн був головним сержантом десантно-штурмової роти. Він встиг особисто знищити 2 бойові десантні машини та чимало живої сили окупанта. Його посмертно нагородили званням Герой України.