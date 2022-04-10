Про це повідомили 10 квітня у 80 окремій десантно-штурмовій бригаді десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Зазначили, що Балюк загинув 5 квітня. Його посмертно нагородили званням Герой України.

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"Сержант Володимир Балюк був взірцевим представником сучасного сержантського корпусу Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. У нього була висока професійна підготовка, чималий бойовий досвід та участь у міжнародних навчаннях", – розповіли у бригаді.

Спогади побратима про бій

Офіцер-десантник з позивним Одін, який був другом та безпосереднім командиром Балюка розповів, що загиблий хотів продовжувати військову кар'єру. Він зазначив, що 5 квітня Володимир командував штурмовою групою та вів наступ. Окупанти застосували танки, бронетехніку та чимало живої сили.



Перед смертю Балюк знищив багато окупантів / Фото зі сторінки 80 бригади

Одін пригадує, що бій був запеклим. Несподівано з'явилася ворожа бойова машина десанту. Вона рухалась прямо на бойові позиції українців. Тоді Балу взяв "Джавелін" та знищив її. За кілька хвилин наблизилась ще одна бойова машина, але Володимир за допомогою NLAW знешкодив її.

Бій продовжувався. Контратака окупантів захлинулася. Рашисти почали відступати, прикриваючи свій відхід вогнем з усього наявного озброєння. Саме в цей момент, Володимир отримав смертельне осколкове поранення,

– розповів побратим.

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