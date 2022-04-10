Його нагородили почесним званням посмертно 2 квітня. У Міноборони розповіли про неймовірний вчинок чоловіка, який демонструє силу наших захисників.

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Не відступив перед небезпекою

Під час виконання бойового завдання 12 березня, група під керівництвом Олега потрапила в засідку. Тоді він, на жаль, востаннє продемонстрував, що є не просто керівником, а лідером.

30-річний майор вбивав ворогів до останнього подиху та цим врятував не одного побратима. Олег Адамовський присвятив службі Збройним Силам України 13 років свого життя.

Олег був дуже відповідальним, грамотним, товариським, відданим своїй справі до кінця. У бою він до останнього прикривав своїх,

– написали в бригаді чоловіка.

Він служив у 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. Також героя нагородили Орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Історія героїчного вчинку Олега Адамовського: дивіться відео

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