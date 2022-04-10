Его наградили почетным званием посмертно 2 апреля. В Минобороны рассказали о невероятном поступке мужчины, демонстрирующего силу наших защитников.

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Не отступил перед опасностью

Во время выполнения боевого задания 12 марта группа под руководством Олега попала в засаду. Тогда он, к сожалению, последний раз продемонстрировал, что является не просто руководителем, а лидером.

30-летний майор убивал врагов до последнего вздоха и спас не одного побратима. Олег Адамовский посвятил службе Вооруженным Силам Украины 13 лет своей жизни.

Олег был очень ответственным, грамотным, общительным, преданным своему делу до конца. В бою он до последнего прикрывал своих,

– написали в бригаде мужчины.

Он служил в 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. Также героя наградили Орденом Богдана Хмельницкого III степени.

История героического поступка Олега Адамовского: смотрите видео