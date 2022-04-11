29-річний хлопець служив за контрактом у зенітно-ракетному полку. Він загинув під час ракетного обстрілу, обороняючи Київ.

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Історія Героя Андрія Нікончука

24 лютого хлопець ніс бойове чергування у районі міста Вишгорода, прикривав разом із побратимами важливий стратегічний об'єкт – Київську ГЕС.

Коли до позицій зенітників наблизилась ворожа авіація, вони вступили в бій – українські позиції не були вражені.

Однак невдовзі вороги вирішили обстріляти їх ракетами, одна з яких вибухнула на позиції зенітників. Внаслідок атаки солдат Нікончук загинув.

Завершимо перемогою те, за що він боровся! Герої не вмирають! Помстимося за кожного!

– написали в Міністерстві оборони.

У відомстві також підкреслили, що воїн хоробро та впевнено виконав бойову роботу з виявлення ворожих повітряних цілей до останнього.

Так, 2 березня 2022 року за особисту мужність захисник був посмертно нагороджений званням Героя України.

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