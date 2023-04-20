Журналисты тщательно изучили новую редакцию учебника "Окружающий мир" для четвертого класса издательства "Просвещение". В одном из параграфов, касающихся Киевской Руси просто решили вычеркнуть несколько упоминаний о самом Киеве.

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Россияне вычеркивают Киев из истории Киевской Руси

В издании сравнили редакции 2023 и 2021 годов. Вот один из ярких примеров переписывания истории:

в версии 2021 года рассказывали, что "Повесть временных лет" написал монах Киево-Печерского монастыря Нестор;

в версии 2023 – Нестор стал просто монахом, уточнений о его месте жизни и труда просто нет.



Нестор летописец остался без привязки к Киево-Печерскому монастырю / Скриншот

Но это еще не всё. Вот упоминание о крещении князем Владимиром своего народа в Киеве. Тем временем в новой редакции топоним убрали, заменив его на слово "столица".



Князь Владимир крестил не Киев, а "столицу" / Скриншот

Еще один яркий пример:

"После смерти Олега в Киеве стал править князь Игорь" в старой версии

и "После смерти Олега Русью стал править князь Игорь" в новой.



Удалили упоминание правления Киевом князя Игоря / Скриншот

Переписали дату основания государства Русь

Обратили внимание журналисты на учебник по истории России за 6 класс. В нем решили изменить дату, считаемую моментом, когда основали Русь как государство.

Так, редакция 2016 говорит: "882 год, когда Олег объединил Новгород и Киев, многие историки называют условной датой образования Древнерусского государства".

А вот редакция 2023 года: "Постепенно наибольшее значение приобрела династия князей, которые возводили свой род к Рюрику. С его призванием в 862 году в Новгород связывают образование государства Русь".

В издании отметили, что новая редакция "Окружающего мира" еще не появилась на полках. Ее пока только отправили на печать. Параллельно готовят к выпуску методические материалы. В них уточняют роль Киева в истории России. Собеседник издания отметил, что материалы распространят школами к концу весны. Активно ими будут пользоваться уже в следующем учебном году.

Переписывают учебники под войну против Украины

Журналисты говорят, что о подготовке новой редакции учебников "Просвещением" писали в апреле 2022 года. Тогда они общались с одним из сотрудников издательства.

Он рассказывал, что упоминание о Киевской Руси будет одно. В дальнейшем по тексту повсюду будут писать "просто Русь, нет больше Киевской Руси". Что же касается крещения Киева, то, как мы заметили выше, топоним просто заменили словом столица, да и по всему.

Помощник президента и бывший министр культуры Владимир Мединский также подтверждал появление единственных учебников истории в России. Их, по его словам, напишут "с учетом произошедших в этом году исторических событий".

Речь идет о начале так называемой "спецоперации", якобы присоединении четырех областей Украины к России. А еще в них будут упоминаться "беспрецедентное санкционное давление" всего мира.