В среду, 19 апреля, один из крупных "Z-каналов", на котором более 100 тысяч подписчиков, распространил ролик. В описании к нему говорится, что это якобы перехваченное общение между собой иностранных наемников, "воюющих за Украину" против России на Запорожском направлении.
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Добро пожаловать в цирк!
Стоит сказать, что уже с первых слов становится понятным, что этот перехват – "фейковый", ведь у "западных солдат" очень заметен русский акцент в их "английском языке".
В то же время говорят они "между собой" о том, что якобы Вооруженные Силы ни на что не способны, жалуются на это и передают координаты для корректировки огня артерии. Словом, это выглядит як дешевый цирк.
Фейковый перехват россиян разговора "иностранцев" в Украине: смотрите видео провоенных телеграм-каналов
На самом деле не очень понятно, на кого рассчитан этот информационный вброс, ведь даже самые интеллектуально безнадежные россияне поняли, что этот "перехват" – ложь. Об этом свидетельствуют их комментарии к видео.
Россияне сами не верят в "перехват", который "осуществили" пропагандисты / Скриншоты 24 Канала
Для чего это России
- Можно предположить, что такими фейками враждебная пропаганда намерена закрепить нарратив о том, что "Россия воюет не с Украиной" и проигрывает не "Вооруженным Силам", а – "НАТО" и "американским наемникам". Однако, очевидно, качественные информационные вбросы оккупанты пока создавать не научились.
- Скажем, не так давно президент России "наведывался" на оккупированные территории. На кремлевском телевидении это была тема номер один, однако даже барану было понятно, что "бункерный" ни за что бы в мире не вылез из своего подвала, а тем более приехал бы на территории, которые неподалеку от линии столкновения. Очевидно, на ВОТ отослали двойника диктатора.
Как не поддаваться ИПСО России / Картинка 24 Канала