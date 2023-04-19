В среду, 19 апреля, один из крупных "Z-каналов", на котором более 100 тысяч подписчиков, распространил ролик. В описании к нему говорится, что это якобы перехваченное общение между собой иностранных наемников, "воюющих за Украину" против России на Запорожском направлении.

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Добро пожаловать в цирк!

Стоит сказать, что уже с первых слов становится понятным, что этот перехват – "фейковый", ведь у "западных солдат" очень заметен русский акцент в их "английском языке".

В то же время говорят они "между собой" о том, что якобы Вооруженные Силы ни на что не способны, жалуются на это и передают координаты для корректировки огня артерии. Словом, это выглядит як дешевый цирк.

Фейковый перехват россиян разговора "иностранцев" в Украине: смотрите видео провоенных телеграм-каналов

На самом деле не очень понятно, на кого рассчитан этот информационный вброс, ведь даже самые интеллектуально безнадежные россияне поняли, что этот "перехват" – ложь. Об этом свидетельствуют их комментарии к видео.

Россияне сами не верят в "перехват", который "осуществили" пропагандисты / Скриншоты 24 Канала

Для чего это России

Можно предположить, что такими фейками враждебная пропаганда намерена закрепить нарратив о том, что "Россия воюет не с Украиной" и проигрывает не "Вооруженным Силам", а – "НАТО" и "американским наемникам". Однако, очевидно, качественные информационные вбросы оккупанты пока создавать не научились.

Скажем, не так давно президент России "наведывался" на оккупированные территории. На кремлевском телевидении это была тема номер один, однако даже барану было понятно, что "бункерный" ни за что бы в мире не вылез из своего подвала, а тем более приехал бы на территории, которые неподалеку от линии столкновения. Очевидно, на ВОТ отослали двойника диктатора.



Как не поддаваться ИПСО России / Картинка 24 Канала