В России и не только все чаще раздаются призывы, что контрнаступление ВСУ неизбежно, придется оставить некоторые территории – бежать, как бежали из Херсона. Об этом 24 Каналу сказал политолог Борис Тизенгаузен.

Достойно внимания Пасха длится 40 дней: у Путина неладно объяснили нестыковку на видеозаписи поездки Путина

"Таким образом, Путин дает понять, мол, "я не бросаю коллаборантов на оккупированных территориях, буду периодически приезжать". Создает иллюзию, что все под контролем, ничего страшного не произойдет", – пояснил политтехнолог.

Тизенгаузен о "визите" Путина на временно оккупированные территории Украины: смотрите видео

Не верят даже россияне

Как подчеркнул Тизенгаузен, даже в России не поверили, что визит совершил лично Путин. Диктатор привык сидеть в 10 метрах от своих приближенных, а тут вдруг приезжает общаться с генералами, которые не были на самоизоляции. Поверить в то, что лично Путин полетел туда на вертолете, сложно даже россиянам.

"Даже приближенные к нему люди типа Пригожина в своих тезисах идут против концепции Путина. "Надо брать, дальше идти". Какое брать? Пригожин говорит, что надо хотя бы окопаться там, где есть, и пытаться удержать эти рубежи", – акцентирует политтехнолог.

Все идет не так, как должно было. И это очень заметно, в том числе – на пропагандистских каналах.

Что не так с поездкой Путина