Представитель диктатора Дмитрий Песков настоял на том, что поездка президента России Владимира Путина на оккупированные территории Херсонской и Луганской областей. состоялась в понедельник, 17 апреля. Оправдание активно распространяют российские СМИ. 24 Канал.

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О каких нестыковках в видео речь

Журналисты и пользователи соцсетей обратили внимание на нестыковки на видеозаписях с якобы поездки диктатора. Ведь прессслужба Кремля уверяет, что она прошла вчера, но на опубликованном видео встрече с военными Путин получает икону и говорит: "Сейчас вот Пасха будет, да?"

В России Пасху отмечали 16 апреля. Это вызвало определенный диссонанс и указывает на то, что Путин таки приезжал на захваченные территории за несколько дней до того, как кадры о встречах оказались в эфире телеканалов. Впоследствии, видео "подчистили" – убрали слово "будет".

Песков говорит "ухватились за то, чего не было"

Верный путинский муртад Песков конечно же, взялся защищать своего хозяина. Мол, тот оговорился, а беспощадные журналисты прицепились там, где не надо.

Действительно, президент, когда икону даровал, сказал, что Пасха у нас. Но Пасха уходит 40 дней. Сейчас тем более пасхальная неделя. Ошибочно ухватились за эту фразу и начали строить гипотезы о том, чего не было.

– сказал пресс-секретарь.

Поэтому, скорее всего, Песков и Путин в очередной раз заврались.

Как Путин даровал икону якобы 17 апреля: видео

Что не так с визитами Путина на оккупированные территории Украины

В марте Путин якобы наведывался в Мариуполь и Крым, что в Донецкой области, для того, чтобы "встретиться с обычными людьми". Но и тогда во время визита не обошлось без казусов: "подставные прохожие", и сам Путин выглядел как сам не свой. Итак, в сети предположили, что это был не бункерный дед, а его двойник.