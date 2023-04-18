Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, главная цель таких визитов диктатора – распространение пропаганды.
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Какова цель визита
Олег Жданов объяснил, что таким образом россияне хотят доказать, что Владимир Путин, равно как и президент Украины Владимир Зеленский, может ездить на фронт и общаться с военными близко к линии разграничения.
Главная цель – вернуть веру в то, что их президент супергерой,
– подчеркнул он.
По его мнению, такой план точно не сработает с Путиным, потому что он – пожилой человек с проблемами со здоровьем.
Двойник Путина разоблачил себя
Военный эксперт подчеркнул, вряд ли настоящий Путин приехал бы в Херсонскую область, учитывая, что он очень боится заразиться коронавирусом.
На самом деле я думаю, что это двойник,
– заметил он.
Жданов отметил, что Путин в последнее время пытается себя обезопасить, отказываясь от каких-либо встреч без необходимости.
"Я больше верю в то, что написал Пушилин в своем твиттере, что у него уже ягодицы болят сидеть на карантине для того, чтобы попасть на встречу с Путиным", – подчеркнул он.
По его словам, у Путина боязнь микробов и вирусов. Двойники диктатора же не всегда демонстрируют одинаковое поведение.
На пасхальном богослужении он на отдельном балконе был, а в радиусе 50 метров ни одного человека вокруг нет. Хотя он также там машет руками, крестится, а у Путина руки не очень подвижные,
– метко подметил Олег Жданов.
По его мнению, поэтому в Херсонской области был очередной двойник Путина.
Визиты Путина на фронт: смотрите видео
- Во время своего рабочего визита на Херсонщину и Луганщину Путин не сумел обойтись без очередного пафоса. На этот раз он "отметил заслуги" командующего ВДВ Теплинского.
- Также диктатор подарил икону военным и поздравил их с Пасхой. Вероятно, Путин надеется, что Бога можно будет подкупить и отсрочить дату смерти своим слугам.
- В марте стало известно о том, что Путин якобы наведывался в Мариуполь и Крым, что в Донецкой области, для того, чтобы "встретиться с обычными людьми".