Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, головна мета таких візитів диктатора – це поширення пропаганди.

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Яка мета візиту

Олег Жданов пояснив, що у такий спосіб, росіяни хочуть довести, що Владімір Путін, так само як і президент України Володимир Зеленський, може їздити на фронт та спілкуватися із військовими близько до лінії розмежування.

Головна мета – повернути віру у те, що їхній президент супергерой,

– наголосив він.

На його думку, такий план точно не спрацює із Путіним, бо він – людина похилого віку з проблемами зі здоров'ям.

Двійник Путіна викрив себе

Військовий експерт наголосив, що навряд чи справжній Путін приїхав би до Херсонщини з огляду на те, що він дуже боїться заразитися коронавірусом.

Насправді я думаю, що це двійник,

– зауважив він.

Жданов зазначив, що Путін останнім часом намагається себе убезпечити, відмовляючись від будь-яких зустрічей без нагальної потреби.

"Я більше вірю у те, що написав Пушилін у своєму твітері, що в нього вже сідниці болять сидіти на карантині для того, щоб потрапити на зустріч із Путіним", – підкреслив він.

За його словами, у Путіна боязнь мікробів та вірусів. Двійники ж диктатора не завжди демонструють однакову поведінку.

На Пасхальному богослужінню він на окремому балконі був, а в радіусі 50 метрів жодної людини навколо немає. Хоча він також там махає руками, хреститься, а у Путіна руки не дуже рухомі,

– влучно відзначив Олег Жданов.

На його думку, тому на Херсонщині був черговий двійник Путіна.

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