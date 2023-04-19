У середу, 19 квітня, один з великих "Z-каналів", на якому понад 100 тисяч підписників, поширив ролик. В описі до нього йдеться, що це начебто перехоплене спілкування між собою іноземних найманців, що "воюють за Україну" проти Росії на Запорізькому напрямку.

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Вітаємо у цирку!

Варто сказати, що уже з перших слів стає зрозумілим, що це перехоплення – "фейкове", адже у "західних солдатів" дуже помітний російський акцент в їхній "англійській мові".

Водночас говорять вони "між собою" про те, що начебто Збройні Сили ні на що не спроможні, бідкаються через це та передають координати для коригування вогню артерії. Словом, має це вигляд дешевого цирку.

Фейкове перехоплення росіян розмови "іноземців" в Україні: дивіться відео провоєнних телеграм-каналів

Насправді не дуже зрозуміло, на кого розрахований цей інформаційний вкид, адже навіть найбільш інтелектуально безнадійні росіяни зрозуміли, що це "перехоплення" – брехня. Про це свідчать їхні коментарі до відео.

Росіяни самі не вірять у "перехоплення", яке "здійснили" пропагандисти / Скриншоти 24 Каналу

Для чого це Росії

Можна припустити, що такими фейками ворожа пропаганда має намір закріпити наратив про те, що насправді "Росія воює не з Україною" та програє не "Збройним Силам", а – "НАТО" та "американським найманцям". Однак, вочевидь, якісні інформаційні вкиди окупанти поки створювати не навчились.

Скажімо, не так давно президент Росії "навідувався" на окуповані території. На кремлівському телебаченні це була тема номер один, однак навіть барану було зрозуміло, що "бункерний" нізащо б у світу не виліз зі свого підвалу, а тим паче – приїхав би на території, яка неподалік від лінії зіткнення. Очевидно, на ТОТ відіслали двійника диктатора.



Як не піддаватися ІПСО Росії / Картинка 24 Каналу