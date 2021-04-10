Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что национализация предприятия "Мотор Сич" и санкции против китайских акционеров существенно не повлияют на отношения с Китаем. Все потому, что соответствующих сигналов от Пекина не было.

Что заявил Жовква

По словам политика, Украина не боится потери Китай как крупнейшего торгового партнера. Ведь Пекин подчеркнул, что санкции против "Мотор Сич" – это дело частной компании.

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Сильных сигналов от Пекина, что это обязательно негативно скажется или на политических наших отношениях, или на экономических не было,

– сказал заместитель руководителя ОП.

Однако, по его словам, Украина может потерять определенные сегменты рынка. Впрочем такая возможность существует всегда и с любым партнером.

"В прошлом году у нас с Китаем сложилась хорошая торговая конъюнктура. Украине нужно страховаться на фоне этой истории с напряжением отношений США с КНР. Думаю, мы вправе поставить вопрос перед нашими американскими партнерами по компенсации тех убытков, которые может понести Украина", – отметил Жовква.

В то же время он не думает, что Пекин стремится закрыть для нас рынки: "Там много прагматичных людей, которые хорошо высчитывают экономические интересы".

Украина не работает над развитием Шелкового пути

С 2017 года Киев не выполнил никаких договоренностей, достигнутых с китайской стороной по поводу развития нового Шелкового пути. Впрочем Жовква говорит, что Украине он все еще нужен.

Был проект транзитного контейнерного поезда, который шел из Китая в ЕС транзитом через Украину. Мы испытали этот маршрут. В целом он операбельный. То, что он шел дольше, чем мы надеялись, это тоже правда,

– пояснил политик.

Он добавил, что Украина не может быть вне Шелковому пути, потому что она расположена в географическом центре Европы.

"Китай тоже без нас никуда: у нас большой рынок, и у нас есть зона свободной торговли с ЕС", – отметил советник Андрея Ермака.

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