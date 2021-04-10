История с "Мотор Сич" не повлияет на отношения с Китаем, – ОП
Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что национализация предприятия "Мотор Сич" и санкции против китайских акционеров существенно не повлияют на отношения с Китаем. Все потому, что соответствующих сигналов от Пекина не было.
Источник:LB
Что заявил Жовква
По словам политика, Украина не боится потери Китай как крупнейшего торгового партнера. Ведь Пекин подчеркнул, что санкции против "Мотор Сич" – это дело частной компании.
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Сильных сигналов от Пекина, что это обязательно негативно скажется или на политических наших отношениях, или на экономических не было,
– сказал заместитель руководителя ОП.
Однако, по его словам, Украина может потерять определенные сегменты рынка. Впрочем такая возможность существует всегда и с любым партнером.
"В прошлом году у нас с Китаем сложилась хорошая торговая конъюнктура. Украине нужно страховаться на фоне этой истории с напряжением отношений США с КНР. Думаю, мы вправе поставить вопрос перед нашими американскими партнерами по компенсации тех убытков, которые может понести Украина", – отметил Жовква.
В то же время он не думает, что Пекин стремится закрыть для нас рынки: "Там много прагматичных людей, которые хорошо высчитывают экономические интересы".
Украина не работает над развитием Шелкового пути
С 2017 года Киев не выполнил никаких договоренностей, достигнутых с китайской стороной по поводу развития нового Шелкового пути. Впрочем Жовква говорит, что Украине он все еще нужен.
Был проект транзитного контейнерного поезда, который шел из Китая в ЕС транзитом через Украину. Мы испытали этот маршрут. В целом он операбельный. То, что он шел дольше, чем мы надеялись, это тоже правда,
– пояснил политик.
Он добавил, что Украина не может быть вне Шелковому пути, потому что она расположена в географическом центре Европы.
"Китай тоже без нас никуда: у нас большой рынок, и у нас есть зона свободной торговли с ЕС", – отметил советник Андрея Ермака.
Главное о национализации "Мотор Сичи"
- 11 сентября СНБО обсудил национализацию запорожского предприятия, а уже 24 марта президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.
- Китайские инвесторы возмутились этим решением. Ранее они обращались в Верховный суд с требованием снять санкции с их активов и запрет на въезд, а после заявления о национализации, пригрозили новыми исками.
- Представитель МИД Китая Чжао Лицзян заметил, что интересы китайских компаний должны быть защищены.
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