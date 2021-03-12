СНБО 11 марта принял решение о национализации "Мотор Сичи". Инвесторы предприятия из Китая, против которых Украина ввела санкции, требуют защитить их интересы.

В Китае отмечают, что им необходимо возместить средства, которые вложили в "Мотор Сич". Об этом информируют китайские СМИ.

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Китай требует возмещения средств инвесторов

Решение о национализации корпорации прокомментировал представитель МИД Китая Чжао Лицзян. Он отметил, что интересы китайских компаний должны быть защищены по закону.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее отметил, что национализация "Мотор Сичи" пройдет исключительно законными методами. Инвесторы, которые вкладывали средства, получат компенсацию. Это будет касаться компаний украинской юрисдикции.

Что известно о связи Китая с "Мотор Сич"

Попытки китайцев получить в собственность "Мотор Сич" неоднократно блокировались Антимонопольным комитетом Украины. Китайские инвесторы угрожали иском в международный арбитраж.

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Размер иска увеличили до 3,6 миллиарда долларов. В январе 2021 года президент Владимир Зеленский ввел санкции на 3 года против компаний Ван Цзина – ключевого владельца Skyrizon – Beijing Xinwei Technology Group.