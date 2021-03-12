РНБО 11 березня ухвалила рішення про націоналізацію "Мотор Січі". Інвестори підприємства з Китаю, проти яких Україна ввела санкції, вимагають захистити їхні інтереси.

У Китаї наголошують, що їм необхідно відшкодувати кошти, які вклали у "Мотор Січ". Про це інформують китайські ЗМІ.

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Китай вимагає відшкодування коштів інвесторів

Рішення про націоналізацію корпорації прокоментував представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь. Він зауважив, що інтереси китайських компаній мають бути захищені згідно з законом.

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше наголосив, що націоналізація "Мотор Січі" відбуватиметься виключно законним методам. Інвестори, які вкладали кошти, отримають компенсацію. Це стосуватиметься компаній української юрисдикції.

Що відомо про зв'язок Китаю з "Мотор Січчю"

Спроби китайців отримати у власність "Мотор Січ" неодноразово блокувались Антимонопольним комітетом України. Китайські інвестори погрожували позовом до міжнародного арбітражу.

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Розмір позову збільшили до 3,6 мільярда доларів. У січні 2021 року президент Володимир Зеленський увів санкції на 3 роки проти компаній Ван Цзіна – ключового власника Skyrizon - Beijing Xinwei Technology Group.