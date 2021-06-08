Он пояснил, что государственные компании управляются хуже, чем частные. Криклий убежден: бизнес всегда является лучшим владельцем и менеджером активов, чем государство.

Внимание Претензий и замечаний не было, – экс-министр Криклий прокомментировал свою отставку

О государственных компаниях

"Когда год назад в воздухе витала идея национализации МАУ, я сказал прямо – я положу заявление (об увольнении с должности – 24 канал) до этого. Поскольку это было бы повторением кейса "Приватбанка": государству – корешки, а кому-то вершки", – считает экс-министр.

С созданием новой госавиакомпании сегодня история тоже непростая,

– сказал Криклий.

Он пояснил, что государственные активы продают через приватизацию, проводят концессии портов, но при этом хотят создать еще одну государственную компанию. Криклий назвал это непоследовательным.

"Плюс ко всему, стоит учитывать, что госавиакомпания – очень затратная идея и самостоятельно ее непросто реализовать", – пояснил он.

Предыстория