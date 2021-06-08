Він пояснив, що державні компанії управляються гірше, ніж приватні. Криклій переконаний – бізнес завжди є кращим власником і менеджером активів, ніж держава.
Увага Претензій і зауважень не було, – ексміністр Криклій прокоментував свою відставку
Про державні компанії
"Коли рік тому в повітрі витала ідея націоналізації МАУ, я сказав прямо – я покладу заяву (про звільнення з посади – 24 канал) до цього. Оскільки це було б повторенням кейса "ПриватБанку": державі – корінці, а комусь вершки", – вважає ексміністр.
Зі створенням нової державіакомпанії сьогодні історія теж непроста,
– сказав Криклій.
Він пояснив, що державні активи продають через приватизацію, проводять концесії портів, але при цьому хочуть створити ще одну державну компанію. Криклій назвав це непослідовним.
"Плюс до всього, варто враховувати, що державіакомпанія дуже витратна ідея і самостійно її непросто реалізувати", – пояснив він.
Передісторія
- У квітні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що хоче створити державну сучасну авіакомпанію, яка матиме український авіапарк.
- Раніше Криклій заявляв, що можливість створення державіакомпанії потрібно розглядати не окремо, а в контексті авіаційної стратегії. Також Криклій заявляв, що така державна авіакомпанія може почати роботу у 2021 році.
- В Офісі Президента заявили, що вона забезпечуватиме і внутрішні, і міжнародні рейси, зокрема на далекі відстані.