Первые вражеские обстрелы стали для них новым опытом, который каждый воспринял по-разному, но сейчас они принимают решения спокойно и взвешенно. Как пограничники дают отпор врагу и что их вдохновляет – рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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В январе 2024 года 3-й пограничный отряд имени Героя Украины Евгения Пикуса стал бригадой и получил название "Месть". Большинство бойцов в мирное время имели совсем другие профессии и планы на будущее. Однако они выбрали бороться за Украину.

"Я знал, куда еду"

Старший сержант Максим Обжелянский приехал из-за границы 10 марта 2022 года, сразу пошел в военкомат в Ужгороде, ведь именно там пересек границу, и стал пограничником.

"Я помню свой первый день, как нас обстреливали. Мы заехали на турбазу у озера, где было красиво. Спросили ребят, где они ночевали, или в деревянных домиках? Они сказали, что уже здесь не ночевали. Когда мы спросили, почему, то ответили "Сейчас увидите". И только они выехали, сразу "кассетами" ударило", – вспомнил он.

По его словам, рядом с ним мужчины, которые не собираются бежать от войны. Он выразил уверенность, что его собратья будут рядом до конца. В то же время у врага настроение совсем другое – оккупанты не жалеют своих солдат.

Когда Обжелянский впервые управлял дроном, он осознал, что может видеть врага и предупреждать украинских военных об угрозах. Это дело его вдохновляет.

"Я сюда ехал, потому что здесь моя семья, моя земля. Это однозначно. И когда началось полномасштабное вторжение, я подошел к директору и сказал, что я хочу ехать в Украину. Он сказал, что там война. Я ответил: "Да, я знаю",

– подытожил он.

"Боевое крещение – Бахмут"

Капитан Владимир Солоничный "Каштан" сначала не знал, что попадет в пограничники. Он позвонил в ТЦК, где сообщили, что сейчас туда продолжается набор. По его словам, каждый военный – человек с разной историей. Однако когда они собираются вместе, то становятся коллективом, который каждого вдохновляет энергией.

Боевое крещение – это Бахмут. Мы работали 120-м минометом, практически в окружении. Мы были где-то в 300 – 400 метрах от врага,

– сказал он.

Солоничный отметил, что война для него – это что-то вроде видеоигры, где есть разные роли. Например, артиллеристы должны быть взвешенными и спокойными. Его же вдохновляют моменты, когда он прикрывает пехоту и понимает, что таким образом спасает жизни.

Я воюю ради детей, у меня их трое. Кто как не мы? Это во-первых. Во-вторых, воюю ради своего коллектива, – добавил он.

Дружба в армии измеряется по-другому

Старший лейтенант Роман Постнов рассказал, что стать частью пограничников – это настоящий успех. По его словам, дружба в армии отличается от дружбы в гражданской жизни. На войне люди готовы рисковать своей жизнью ради другого.

"Помню, мы с Часика (Часов Яр – 24 Канал) выезжали "бехой" на Ивановское и при высадке нас начали обстреливать. Я боялся страха. Однако когда я попал под первый обстрел, выпрыгнув из этой БМП и по рефлексу побежал, все сработало. Тогда я удивился, что "это все",

– заметил он.

Постнов добавил, что воюет не за то, чтобы люди могли выпить кофе в мирных городах Украины. Служба делает из военного того, кем он есть.

"Сначала ступор, потом уже привыкаешь"

Подполковник Владимир Вальчук отметил, что поскольку он военный, он обязан защищать Украину. Именно это его мотивирует. У него есть две семьи – родная и военная. Вальчук вспомнил первый бой, в котором у него не было ни ярости, ни паники.

Сначала был ступор. Первый раз, когда ты слышишь, как пролетает снаряд над головой, или бьет в тот блиндаж, в котором ты сидишь – это такие интересные эмоции. Однако когда оно так раз за разом, ты к этому привыкаешь и принимаешь решения с холодным умом,

– объяснил он.

По словам Вальчука, потери врага придают сил. Будь то уничтожение бронетехники, или живой силы. Однако "мяса" у оккупантов есть много. Если россияне скорбят над потерей бронетехники, то к человеческим жизням им безразлично. Он подытожил, что у ВСУ выбора нет – они должны оборонять свою землю.