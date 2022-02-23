Соответствующую позицию высказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он отметил, что речь Путина – это его "исповедь".

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"Из-за своего КГБ-прошлого он впал в часовую болтовню об истории Украины, дружестве народов, ноже в спину и другом бреде", – заметил министр.

Но есть проблема. История, повествуемая Путиным, никогда не существовала, кроме как в голове главы Кремля,

– добавил он.

Ткаченко: В голове Путина – обида

Министр отметил, что во время речи Путина в его голове была обида.

Обида на весь цивилизованный мир – это комплекс. А еще скорбь от того, что кто-то без его разрешения может быть свободен,

– заверил Ткаченко.

Он порекомендовал Путину прочесть исторический бестселлер Ярослава Грицака "Преодолеть прошлое. Глобальная история Украины". Все для того, чтобы президент России больше не говорил нелепых "исторических фактов".

Речь Путина: коротко

Циническая "историческая лекция" Путина звучала 21 февраля.

Именно в этот день он заявил о признании Россией боевиков. Однако перед этим долго говорил якобы об истории Украины.

Звучали тезисы, что "Ленин создал Украину", "Украина ведет войну против России".

Российский публицист Андрей Пионтковский назвал речь Путина "часовой демонстрацией идиота".

Текст публикации Ткаченко:

Позавчерашняя речь Путина – это его "исповедь". Из-за своего КГБ-прошлого он впал в часовую болтовню об истории Украины, дружестве народов, ноже в спину и другом бреде.

Но есть проблема. История, повествуемая Путиным, никогда не существовала, кроме как в голове главы Кремля. Обида была во всей речи. Но обида на весь цивилизованный мир – это комплекс. А еще скорбь от того, что кто-то без его разрешения может быть свободен. Это точно не о Нарышкине, даже заикаться научился.

Я, конечно, могу подкинуть несколько названий книг для чтения. Они не такие "интересные", как методички КГБ, но из них можно узнать многое полезное. Особенно чем все империи заканчивают.

Например, "Черная книга коммунизма" ряда важных европейских авторов, или знаковое исследование Владимира Тисменяна "Дьявол в истории. Коммунизм, фашизм и то, чему учит ХХ век", которое в прошлом году наш подведомственный Украинский институт национальной памяти издал на украинском.

Мы ведь еще с прошлого года знаем, что глава России читает и даже пишет на украинском языке статьи. Наш настоящий фанат. Поэтому я бы рекомендовал ему к чтению исторический бестселлер Ярослава Грицака "Преодолеть прошлое. Глобальная история Украины".

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