Відповідну позицію висловив міністер культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він зазначив, що промова Путіна – це його "сповідь".

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"Через своє КДБ-минуле він впав у годинну балаканину про історію України, дружність народів, ніж у спину та іншу маячню", – зауважив міністр.

Та є проблема. Історія, яку оповідає Путін, ніколи не існувала, крім як у голові очільника Кремля,

– додав він.

Ткаченко: У голові Путіна – образа

Міністр зауважив, що під час промови Путіна у його голові точилася образа.

Образа на весь цивілізований світ – це комплекс. А ще скорбота від того, що хтось без його дозволу може бути вільним,

– запевнив Ткаченко.

Він порекомендував Путіну прочитати історичний бестселер Ярослава Грицака "Подолати минуле. Глобальна історія України". Все для того, аби президент Росії більше не говорив безглуздих "історичних фактів".

Промова Путіна: коротко

Цинічна "історична лекція" Путіна звучала 21 лютого.

Саме у цей день він заявив про визнання Росією бойовиків. Однак перед цим довго говорив нібито про історію України.

Звучали тези, що "Ленін створив Україну", "Україна веде війну проти Росії".

Російський публіцист Андрій Піонтковський назвав промову Путіна "годинною демонстрацією ідіота".

Текст публікації Ткаченка:

Позавчорашня промова Путіна – це його "сповідь". Через свою КДБ-минуле він впав у годинну балаканину про історію України, дружність народів, ніж у спину та іншу маячню.

Та є проблема. Історія, яку оповідає Путін, ніколи не існувала, крім як у голові очільника Кремля. Образа точилася в усій промові. Але образа на весь цивілізований світ – це комплекс. А ще скорбота від того, що хтось без його дозволу може бути вільним. Це точно не про Наришкіна, навіть заїкатися навчився.

Я, звісно, ​​можу підкинути кілька назв книжок для читання. Вони не такі "цікаві", як методички КДБ, але з них можна знати багато чого корисного. Особливо, чим усі імперії закінчують.

Наприклад, "Чорна книга комунізму" низки важливих європейських авторів, або знакове дослідження Володимира Тисменяну "Диявол в історії. Комунізм, фашизм і те, чого вчить ХХ століття", яке минулого року наш підвідомчий Український інститут національної пам'яті видав українською.

Ми ж ще з минулого року знаємо, що очільник Росії читає і навіть пише українською мовою статті. Наш справжній фанат. Тому я б рекомендував йому до читання історичного бестселера Ярослава Грицака "Подолати минуле. Глобальна історія України".

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