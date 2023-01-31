Ракета, разрушившая жилье Надежды с сыном Ростиславом, заставила их начать жизнь заново. Журналисты рассказали историю семьи в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Сына Надежды спас его тренер

Трагедия заставила Надежду по-другому взглянуть на окружающих ее людей. Действительно, общее горе объединило днепрян. Несмотря на угрозу обрушения дома, сотни людей бросились разбирать завалы. Они голыми руками растаскивали автомобили, чтобы дать дорогу спасателям.

Пока женщина на операции спасала чужого ребенка, ее сына, 12-летнего Ростислава, вытаскивал из-под завалов бывший тренер Юрий Васецкий. Он очутился рядом. Мужчина вспоминает, что по решетке залез на третий этаж, пока его страховали другие очевидцы. Оттуда и спас ребенка.



Ребенок спас тренер / Скриншот с видео

Надежда была умилена помощью

Дальше добрые дела только умножались. Родители маленьких пациентов Надежды бесплатно дали ей не только жилье, но все, что могло понадобиться семье в первые дни.

У подъезда меня встречали родители моих пациентов. Из разных семей. Они стояли с одеялами, с подушками. Я была поражена и умилена. Я плакала,

– рассказала Надежда.

Сейчас женщина с сыном живет в чужом доме и, несмотря ни на что, держится. Говорит, что теперь должна начинать жизнь с нуля.



Надежда с сыном Ростиславом / Скриншот с видео

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