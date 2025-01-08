"Папа, забери меня": впечатляющая история спасения пограничника из окруженного Мариуполя

Военную службу пограничник Дмитрий начал в родном городе Бердянск в дивизионе Морской охраны Госпогранслужбы. Он служил мотористом на катере, где и встретил утро 24 февраля 2022 года. Боевой опыт Дмитрий получал уже на войне, став пехотинцем.

Утром 24 февраля пограничник вместе с собратьями обустраивали позиции на Бердянской косе, готовясь давать сопротивление российским войскам. Вечером того дня их на автобусе отвезли в Мариуполь на боевые позиции, там Дмитрий получил первые травмы, пишет 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Попытка выйти из окруженного россиянами Мариуполя

В Мариуполе украинский пограничник получил контузию, рядом с ним попал вражеский снаряд. Военный потерял сознание, а когда пришел в себя – не понимал, где оказался. В течение нескольких дней моряк-пограничник Дмитрий пытался выйти из окруженного Мариуполя и вернуться к своей семье в Бердянск.

Когда пошел искать своих, я даже не знал куда идти, в какую сторону, где свои, где враг. Принял решение уничтожить свое оружие и стараться куда-то пойти как гражданский,

– рассказал пограничник.

Дмитрий совсем не знал местности. Поиски собратьев завели его на вражеский блокпост. Тогда он решил попробовать выйти из окруженного города пешком.

Идешь по двору, а там в каждом дворе по 5 – 10 могил, или идешь и видишь "Новую почту", а на ней надпись "морг" и запах уже чувствуешь,

– поделился военный.

Дмитрий рассказал, что при себе имел только паспорт. В каком-то помещении нашел себе гражданскую одежду и очки, ведь имеет проблемы со зрением. Пограничник пошел на блокпост и предполагает, что его пропустили благодаря тому, что он был переодет в гражданскую одежду.

Им (российским оккупантам – 24 Канал) главное было не говорить, что направляешься в Запорожье или Киев. Людей паковали сразу и куда-то отвозили,

– рассказал моряк-пограничник.

Дорога пешком до родного Бердянска

Далее украинского пограничника ожидал новый блокпост, через 40 километров вблизи поселка Мангуш. На этот раз фильтрации было не избежать. Но гражданская одежда снова "спасла" военного.

Блокпосты были закрыты, людей не пускали из Мариуполя в Бердянск, а только в направлении России. Для этого были предусмотрены автобусы, которые направлялись в Крым, Ростов-на-Дону.

Меня пропустили и следующие 8 часов я шел пешком до родного Бердянска. Я у прохожего спросил, можно ли сделать звонок с его телефона, я позвонил отцу и через 20 минут мои родные приехали и забрали меня с окраины города,

– поделился Дмитрий.

Отец украинского пограничника Юрий вспомнил тот день, когда ему поступил звонок с неизвестного номера.

"Услышал слова: "Папа, забери меня". Я забыл и одеться, в чем был, в том и побежал. Как для нормального отца это было тяжело и когда была связь, в основном он присылал "плюсики", это была самая дорогая "смска". Каждое утро смотреть, как летают самолеты и бомбят Мариуполь и знать, что там твой сын – тяжело", – рассказал отец пограничника.

В октябре 2023 года Юрий вступил в ряды Морской охраны ГПСУ и теперь служит вместе с сыном. Дмитрий рассказал, что сразу предложил отцу идти служить к нему в воинскую часть, чтобы в дальнейшем быть бок о бок.

Родной Бердянск пришлось покинуть

Все это время Дмитрия ждала в Бердянске и его жена. Он умолял ее немедленно выезжать из российской оккупации, но она отказалась, надеясь, что любимый вернется.

Она сказала, что будет ждать. Я говорил, что здесь 100-километровая зона вокруг нас, отсюда мы живыми не выйдем. Я настаивал, чтобы она ни в коем случае не оставалась там, тем более девушка молодая, красивая, таких там похищали,

– рассказал Дмитрий.

Как только Дмитрию удалось вернуться в родной Бердянск, он сразу попытался вместе с женой выйти из оккупированного города. Им это удалось, а через несколько месяцев покинули родной дом и его родители.

Кроссовки и шеврон как память о Мариуполе и Бердянске

Пограничник поделился, что в память об уничтоженном Мариуполе у него остались страшные воспоминания и пара кроссовок. Именно в них военный преодолел 70 километров за 2 суток. Теперь хранит их дома, ведь в них заложена болезненная история.

А еще у Дмитрия остался шеврон с надписью родного города Бердянск. Его Дмитрий никогда не снимает с плеча. Он уверен, что однажды его семья вернется домой.

Я пойду на свое море, независимо от того, какое это будет время года: лето, зима или весна. Я разденусь и буду купаться в родном море,

– надеется Дмитрий.

Отец пограничника Юрий отметил, что Бердянск ждет освобождения от российской оккупации, люди живут надеждой на это. Сын Дмитрий добавил, что местные ждут там ВСУ, от родной Украины не отказались.

Главная мотивация – будущее сына в свободной Украине

Украинский моряк-пограничник рассказал, что живет и воюет в частности ради своего ребенка. Говорит, что когда представлял, как станет отцом, то думал, что будет гулять с детской коляской по Приморской площади. Однако война изменила планы, гулять с малышом приходится совсем в другом месте.

Я хочу, чтобы мой ребенок рос, учился в свободной стране, а не там, где ему диктуют, что ему делать, какую веру исповедовать, где работать, за кого голосовать,

– отметил пограничник Дмитрий.

Украинский защитник подытожил, что имеет большую мотивацию воевать и защищать Родину, чтобы его ребенок рос в независимой демократической стране.