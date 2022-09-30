Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Донецкая и Луганская области – территории Украины. Подтверждением тому является история этих регионов.

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Разрушение мифа о "российском" Донбассе

Кремлевской пропаганде все труднее быть убедительной. После начала полномасштабного наступления мир заинтересовался Украиной, ее историей и понял абсурдность вражеских нарративов.

В ролике в телеграме Зеленского говорится, что Донетчину и Луганщину ранее заселяли кочевники, однако в 16 веке на этих землях козаки начали строить свои крепости.

В начале 20 века территории Донбасса были в составе Украинской Народной Республики и боролись против советской оккупации. К сожалению, противостояние не увенчалось успехом. Во время "совка" количество украинцев на этих территориях существенно уменьшилось, а россиян увеличилось. Однако все равно украинцы составляли более 50 процентов всего населения региона.

Современная история Украины также демонстрирует, что наше государство заботилось о Донбассе. В 2012 году в Донецке проходил чемпионат Европы по футболу, кроме того, был построен новый аэропорт и футбольная арена.

В 2014 году Россия захватила Донецк и Луганск. В 2022 году – мечтает это сделать со всей Украиной. Но у Украины на этот счет другие планы,

– говорится в видео.

Попытки россиян навязывать свою информационную повестку

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне пытаются промывать мозги людям на оккупированных территориях. Мариупольцам "втирают", что оккупанты "навсегда" на этих землях и скоро захватят Запорожье. Захватчики запустили в городе свое телевидение, которое с утра до вечера учит украинцев, как они должны думать.

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Кроме того, Россия пытается рассорить Украину и Армению. Враждебная пропаганда постоянно продуцирует новые фейки и создает скандалы. В частности, армяне часто слышат лживую информацию о том, что наше государство использует фосфорные бомбы.

Достойно внимания – армян атаковала российская пропаганда: смотрите видео